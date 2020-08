Die Trifelsstadt möchte ihre öffentlichen Grünflächen aufwerten und hofft dabei auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Über das Programm „Dein Lieblingsstück in der Stadt“ können sich Leute melden, die Paten für Grünflächen werden wollen.

Der Arbeitskreis Grün hat Ideen entwickelt, wie die zahlreichen städtischen Beete, Grünstreifen und Baumscheiben aufgewertet werden könnten. „Aufgrund der finanziellen Situation der Stadt und der engen personellen und zeitlichen Ressourcen unseres städtischen Bauhofes möchten wir mit unserem Patenschaftsprogramm einen Ausgleich zwischen ehrenamtlichem Engagement und kompetenter Hilfe durch die Stadt ermöglichen“, erklärt Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried.

Bürger, Vereine und Gewerbetreibende können Pflegepatenschaften für kommunale Flächen übernehmen. Um Pflegepate zu werden, muss man eine Patenschaftsvereinbarung abschließen. Dies ist rechtlich nötig. Die Vereinbarung verpflichte jedoch zu nichts und könne jederzeit beendet werden, sagt Seyfried. Die Stadt stellt dann ein speziell für den jeweiligen Standort zugeschnittenes Pflanzpaket bereit und bereitet den Boden vor. Starten wird die Aktion auf vier Projektflächen: die Beetfläche am Rathausplatz, eine Beetfläche in der Nähe des Kaiserecks sowie die Baumscheiben und die Beetfläche in der Burgstraße. Weitere Vorschläge von Bürgern sind willkommen.

Was sind die Aufgaben der Paten?

Die Grünpaten sollen die Pflanzen bei Bedarf wässern, unerwünschte Beikräuter und Unrat entfernen, den Boden auflockern, Stauden im Winter zurückschneiden, die Beete regelmäßig kontrollieren, Schäden und Gefahren melden und bei Bedarf Nisthilfen oder ein Insektenhotel anbringen. Was ist nicht erlaubt? Der Einsatz von Düngemitteln und Giften, Schnittarbeiten an Bäumen und Sträuchern (das übernimmt der Bauhof), Baumfällungen, bauliche Veränderungen, Erd- und Bodenbewegungen, Einbringen von weiteren Pflanzen ohne Rücksprache, Entnahme der bereitgestellten Pflanzen und Einbringen von Dekorationen.

Kontakt