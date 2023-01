Das Queichtal ist hochwassergebeutelt. Als erste Verbandsgemeinde im Kreis hat Annweiler im vergangenen Jahr sein Sirenennetz auf Digitalfunk umgestellt. Als nächstes werden die Alarmgeber ausgetauscht. Die neuen Geräte habe zwei entscheidende Vorteile.

Erst vor Kurzem hielt eine nächtliche Großübung die Rettungskräfte aus dem Trifelsland und dem gesamten Landkreis auf Trab. Im Albersweilerer Tunnel wurde ein Zugunglück simuliert. Als ein Motorroller von der Bahn „erfasst“ wurde, heulten die Sirenen auf und versetzen den Ort in Alarmbereitschaft. Auch am bundesweiten Warntag am 8. Dezember ertönten allerorts die Sirenen. Gut, wenn die Technik gerüstet ist, um auch im Ernstfall die Bevölkerung zu warnen. Damit dies in Zukunft noch effizienter funktioniert, werden in der Verbandsgemeinde Annweiler jetzt alle Sirenen durch neue ersetzt.

Bereits im vergangenen Jahr hat die Verbandsgemeinde Annweiler als erste im Kreis SÜW ihr komplettes Sirenennetz auf Digitaltechnik umgestellt. Die 21 aufgerüsteten Sirenen können sowohl Feuer- als auch den Katastrophenalarm an die Bevölkerung auslösen. Zuvor ging nur Feueralarm. Das Trifelsland ist gerade einmal eine von drei Verbandsgemeinden im Kreis, die überhaupt noch ein flächendeckendes Sirenennetz hat. Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal bekam das Thema neue Brisanz. Der Landkreis hat ein Förderprogramm aufgelegt, um die komplette Südliche Weinstraße bei der Aufrüstung für ein einheitlichen Warnsystem zu unterstützen. Auch die Verbandsgemeinde Annweiler rechnet darüber mit einem Zuschuss von 66 Prozent der Kosten. Anträge werden gestellt, teilt die Verwaltung mit.

21 Sirenen für flächendeckende Beschallung

Geplant ist, alle 21 Sirenen durch neue elektronische Geräte zu ersetzen. Dafür hat ein Planungsbüro jetzt eine Beschallungsübersicht vorgelegt, um die optimale Schallabdeckung der Alarmtöne in den Gemeinden auszuloten. Danach sind sieben Sirenen in der Stadt Annweiler mit ihren vier Ortsbezirken vorgesehen, jeweils zwei in Rinnthal und Gossersweiler-Stein sowie jeweils eine Sirene in allen übrigen Ortsgemeinden.

Die neuen Sirenen bieten zwei entscheidende Vorteile, wie VG-Wehrleiter Bernd Pietsch auf Anfrage der RHEINPFALZ erklärt. „Mit den alten können wir nur einen Warnton auslösen, mit den neuen auch Warndurchsagen an die Bevölkerung machen.“ Zudem verfügten die E-Sirenen über einen Pufferakku, sodass sie auch bei Stromausfall problemlos ertönen könnten, während die alten in solch einem Fall nur über Notstrom liefen. Die elektronischen Sirenen sehen laut Pietsch wie große Lautsprecher aus, bisher sind nur die pilzförmigen Sirenen auf Dächern zu finden.

Zuerst ist Queichtal dran

Wie die Verwaltung auf Anfrage der Grünen-Fraktion berichtet, belaufen sich die Gesamtkosten für die Umrüstung auf 294.00 Euro. Anfang des Jahres sollen die ersten zwei neue Sirenen in Rinnthal installiert werden. Sofern sich der Sirenentyp bewährt, soll im Laufe des Jahres 2024 der Altbestand durch neue Modelle ersetzt werden. Zuerst seien die Orte entlang des hochwassergefährdeten Queichtals an der Reihe, informiert Pietsch, danach der Rest des Trifelslands.