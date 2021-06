Der Verein Südliche Weinstraße sucht für die Urlaubsregion Trifelsland eine neue Kastanienprinzessin für das Amtsjahr 2021/22.

Das Amt der Kastanienprinzessin wird seit 2019 von Leoni I. bekleidet. Nun wird nach einer Nachfolgerin gesucht, die bei Festlichkeiten im Trifelsland, beim Winzerfestumzug in Neustadt und anderen Veranstaltungen und Messen mitwirkt und die Verbandsgemeinde Annweiler repräsentiert.

Die künftige Kastanienprinzessin sollte mindestens 16 Jahre alt sein und in der VG Annweiler wohnen. Sie sollte sich in der Region auskennen und auch Wissenswertes zur Kastanie vermitteln können. Alle Interessentinnen können sich bis 2. August mit Lebenslauf und Foto beim Büro für Tourismus in Annweiler bewerben. Dort gibt es auch weitere Infos, telefonisch unter 06346 2200 oder online unter der Webseite www.trifelsland.de sowie per E-Mail an info@trifelsland.de.