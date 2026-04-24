Das Trifelsbad öffnet am 1. Mai wieder seine Tore – und startet mit neuem Logo in die Saison. Auch in dem Annweilerer Freibad selbst hat sich noch mal einiges Neues getan.

Am Freitag, 1. Mai, geht’s im Trifelsbad wieder los. Ab 8 Uhr startet in Annweiler die Badesaison – und zwar mit warmem Wasser in beheizten Becken, verspricht die Verbandsgemeinde. Und brandneuem Logo. Das kommt nicht aus irgendeiner Agentur-Schublade, sondern aus einem Bürgerwettbewerb.

50 Vorschläge waren im Rathaus eingegangen, sechs kamen in die Endrunde. Durchgesetzt hat sich schließlich der Entwurf von Matthias Hoffmann aus Kirrweiler. „Mein Ziel war ein klares und dynamisch wirkendes Motiv mit freundlichen Farben und Wiedererkennungswert“, sagt er.

Bürgerwettbewerb statt Agenturentwurf

Die Grundidee des Siegerlogos ist geblieben: Wasserlinien, Tropfenform, dazu oben eine angedeutete Trifels-Silhouette. In der Mitte steht der Name des Bads. Das passt natürlich ziemlich gut für ein Freibad, das seinen Namen nicht zufällig trägt. Ganz unverändert blieb der Entwurf aber nicht. Der Verbandsgemeinderat hatte besonders an der Schrift noch etwas gekrittelt – die wirke im Vergleich zum Rest zu hart. Deswegen ging ein Grafiker noch mal drüber.

Der Burgturm sitzt nun in Buntsandstein-Orange markanter obenauf, die Schrift wirkt in der finalen Fassung wärmer, kräftiger und weniger sperrig als im ersten Entwurf.

Finales Logo: Schrift weicher, Farben frischer

Sommerlich, klar und heimatverbunden ist der neue eigene Stempel, den das Trifelsbad jetzt hat. Und in dem hat sich zum Saisonstart noch anderes Neues getan. Doch erst mal vorweg: Schwimmer-, Erlebnis- und Planschbecken werden laut Bürgermeister beheizt und temperiert sein – ein Punkt, bei dem vor Ort bekanntlich schnell diskutiert wird, sobald das Wasser nur einen Hauch zu frisch wirkt.

Wieder nutzbar sind außerdem Kletterturm und Tischtennisplatte. Neu hinzu kommt eine Jugendlounge, die über das Projekt „Jugend entscheidet“ eingerichtet wurde. Am Kiosk wird künftig auch EC-Zahlung möglich sein.

Öffnungszeiten

Geöffnet ist das Trifelsbad montags von 10.30 bis 20 Uhr, dienstags bis sonntags von 8 bis 20 Uhr. Mittwochs können Frühschwimmer schon ab 7 Uhr ins Wasser.

