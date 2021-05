Eins vorweg: Das Trifelsbad in Annweiler wird in diesem Jahr definitiv nicht mehr öffnen – und das liegt nicht nur an Corona. Dafür dürfen sich Wasserratten freuen: Zur Badesaison 2021 soll es in neuem (Edelstahl-)Glanz erstrahlen. Das Land macht nämlich die Taschen für eine Generalsanierung auf.

Na, dass es so schnell mit einer Förderzusage klappen würde, damit hatte Annweilers Verbandsbürgermeister Christian Burkhart (CDU) nicht gerechnet. „Ich bin überrascht, aber freue mich umso mehr“, sagt er am Freitagmorgen im Gespräch mit der RHEINPFALZ, nachdem er am Tag zuvor die freudige Nachricht erhalten hatte. Das 1982 in seiner heutigen Form erbaute Trifelsbad ist schwer in die Jahre gekommen. Eine Generalsanierung steht schon länger auf der Agenda der Verbandsgemeinde. Doch ohne Zuschuss sei diese nicht umsetzbar, das hatte Burkhart schon länger deutlich gemacht. Denn laut Kostenschätzung kommen wohl 3,25 Millionen Euro auf die VG zu.

Aber jetzt winkt eine Förderung von bis zu 40 Prozent. Wie viel Zuwendung es letztendlich geben wird, das entscheidet die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier. Burkhart hat am Freitagmorgen gleich dort angerufen, um einen Vor-Ort-Termin auszumachen, damit man in Annweiler schnell in die Planungsphase einsteigen kann, wie er uns erzählt.

Was wird alles umgestaltet?

Die aktuell mit Fliesen ausgekleideten Schwimmer-, Erlebnis- und Kinderbecken sollen Edelstahlwannen bekommen. Diese Variante sei die langfristig wirtschaftlichste, hatte eine Studie ergeben. Zudem wird die gesamte Technik im Bad modernisiert. Aus dem einfachen Planschbecken für die Knirpse soll ein Bereich mit unterschiedlichen Wasserhöhen und Spielattraktionen wie Spritzkrabbe, Spritzfrosch und Rutsche werden. „So sollen die Kinder bereits in frühen Jahren an das Element Wasser herangeführt werden“, sagt Burkhart. Das findet er wichtig. Denn es sei „erschreckend“, dass heutzutage viele Grundschulkinder noch nicht schwimmen könnten. Nach der Umgestaltung des Bads will der Bürgermeister das Thema Schwimmunterricht verstärkt angehen, kündigt er an.

Aber erst einmal muss der Verbandsgemeinderat sein Okay zu dem Vorhaben geben. Burkhart sieht da aber keine Schwierigkeiten, die bisherigen Grundsatzbeschlüsse in der Sache fielen immer positiv aus. Trotzdem: 3,25 Millionen Euro sind selbst bei einer 40-prozentigen Förderung kein Pappenstiel. Kann sich die Verbandsgemeinde diese Summe leisten? Ja, sagt der Bürgermeister, die Verbandsgemeinde habe sparsam gehaushaltet und komme ohne Kassenkredite aus. Vor Corona wäre die Investition wohl ohne Umlageerhöhung – also ohne die Ortsgemeinden weiter zu belasten – stemmbar gewesen. „Aber jetzt wissen wir nicht, wie groß die Ausfälle sind.“

Warum gab es einen Rechtsstreit um das Trifelsbad?

Das Trifelsbad war in den vergangenen Jahren das Sorgenkind der Verbandsgemeinde. Drei Jahre steckte die Verwaltung in einem Rechtsstreit mit dem Architekten, der 2010 die Sanierung des Schwimmerbeckens verantwortet hatte. Denn 2015 wurden Fliesenschäden entdeckt. Wegen der nötigen Gutachten konnte das Freibad in jenem Jahr sogar erst viel später in die Saison starten. Aber nach langem Hin und Her entschied das Landgericht Landau 2018: Die Klage wird abgewiesen. Die Verbandsgemeinde blieb auf den Gerichtskosten und dem kaputten Becken sitzen.

Zudem muss sie jährlich für die provisorische Reparatur der Fliesen blechen, die nach der Winterpause abgeplatzt sind. Mittlerweile betrifft das nicht nur Fliesen am Beckenboden, sondern auch bei der Randeinfassung und der Überlaufrinne. Anfangs hatten die jährlichen Flickarbeiten rund 10.000 Euro gekostet, für 2020 hatte man bereits 25.000 Euro eingeplant.

Warum bleibt das Bad 2020 geschlossen?

Doch bei der Reinigung nach der Winterpause im April erfuhr Burkhart, dass selbst diese Summe nicht reichen würde. „Die Schäden sind massiv. Die gesamte Substanz ist so marode geworden, dass wir das Schwimmerbecken komplett hätten sanieren müssen.“ Kosten: mindestens 100.000 Euro. Zwar sind Bäder wegen der derzeitigen Corona-Beschränkungen sowieso nicht geöffnet. „Aber auch ohne Corona hätten wir das Bad geschlossen halten müssen, bis es saniert ist.“

Deswegen komme die Förderung jetzt genau zur richtigen Zeit, findet Burkhart. Die Verbandsgemeinde hatte sich bereits beim Bund um Zuschüsse beworben, war aber abgeblitzt. Nun kommt sie über das Landes-Förderprogramm „Goldener Plan“ für Sportstätten zum Zug. Der Landkreis hatte das Projekt auf seiner Prioritätenliste oben platziert. Burkhart rechnet damit, dass das Trifelsbad – ähnlich wie das Freibad in Offenbach – über die Winterzeit umgebaut werden kann, um dann zur Badesaison 2021 in neuem Glanz zu erstrahlen.