Die Trifels Natur ist seit Jahren ein Zankapfel im Stadtrat Annweiler. Besonders von SPD- und Grünen-Seite wird die „Erfolgsgeschichte“ der städtischen Forstgesellschaft immer wieder hochgepriesen. Wohingegen die FWG nicht mit Kritik spart, am Geschäftsgebaren, am ihrer Ansicht nach überdimensionierten Forsthof-Neubau und den zu geringen Gewinnabgaben an die Stadtkasse. Nun gab es letztens ein Treffen im Rathaus zwischen Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried und einigen Mitgliedern des Aufsichtsrats der Trifels Natur, vornehmlich von FWG-Seite, nachdem diese um Auskunft gebeten hatten.

Eine Besprechung, wie man sie eben als Bürgermeister hat, dachte sich Seyfried. Man redet mal persönlich und im kleinen Kreis miteinander, dann lässt sich vieles besser klären. Aber die Rechtslage sieht das anders. Nachdem SPD und Grüne von dem Treffen Wind bekamen, stellten sie eine Anfrage an Seyfried, auf welcher Grundlage dieses Treffen stattfand, über das auch der Geschäftsführer der Trifels Natur nicht informiert worden sei. Diesen habe er anschließend per Mail über das Treffen unterrichtet, sagte Seyfried. Zudem habe die Verwaltung den Fall geprüft, und laut einem Gerichtsurteil von 1966 handelt es sich bei Treffen von Ratsmitgliedern immer um reguläre Sitzungen, egal, ob der Bürgermeister dazu eingeladen hat oder nicht, egal, ob etwas beschlossen wurde oder nicht. Und bei einer Sitzung des Rats ist der Rat in Gänze einzuladen. Dies nahm Seyfried zum Anlass einer persönlichen Erklärung: Er werden in Zukunft nicht mehr zu Besprechungen außerhalb des formalen Bereichs einladen. Die SPD begrüßte die Bestätigung ihrer Rechtsansicht. Die FWG zeigte sich erschreckt über jene Paragrafenreiterei, die einen normalen Austausch mit dem Bürgermeister verhindere. Das bedauerte auch die CDU: „Wir wünschen uns, dass der Bürgermeister weiterhin persönliche Gespräche führt.“