Nach der Ankündigung des Landes, die Öffnungszeiten von Burg Trifels drastisch zu kürzen, schlugen Wellen der Empörung in der Südpfalz hoch. Nun haben sich beide Seiten an einen – digitalen – Tisch gesetzt. Das Ergebnis verspricht zumindest etwas Aufatmen.

Der Trifels ist ein touristisches Pfund der Pfalz. 60.000 Besucher lockte die Reichsburg 2023 an. Das alte Gemäuer ist Spiegel der wechselvollen deutschen Geschichte – vom Mittelalter bis zu Nazi-Zeit – und damit ein historisches Denkmal von nationaler Bedeutung. Und nicht zuletzt ist der markante Steinkoloss oberhalb von Annweiler ein Wahrzeichen der Region. So verwundert es nicht, dass die Ankündigung des Landes, beim Trifels den Rotstift anzusetzen, in der Südpfalz einen Sturm der Entrüstung auslöste. Die Kürzungen betreffen die Öffnungszeiten. Ab der kommenden Hauptsaison sollen zwei Öffnungstage wegfallen: Dienstag und Mittwoch. Dies bedeutet einen Rückgang von bisher sechs auf dann vier Öffnungstage pro Woche. Das war aus der Südpfalz scharf kritisiert worden. Alle betroffenen kommunalen und touristisch Verantwortlichen machten mobil, um das Land doch noch zu einem Umdenken zu bewegen.

Das zeigte Wirkung. Am Donnerstag trafen sich die Beteiligten zu einer Videokonferenz, bei der die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE), der die Burg gehört und die dem Innenministerium unterstellt ist, auf die Südpfälzer zuging. Die GDKE hatte die Kürzung mit Personalengpässen begründet. Doch Personalmangel herrsche überall. Es gehe darum, sich um Mitarbeiter zu bemühen, hatte Annweilers Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried schon im Vorfeld entgegengehalten. Er setzte seine Hoffnung darauf, dass die aktuell nicht besetzten Stellen nicht eingestampft werden, sondern dass nach Lösungen gesucht wird, wie Personal gewonnen werden kann. Und genau dafür gibt es nun einen Ansatz, wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung des Kreises SÜW, der Stadt Landau, der Verbandsgemeinde und der Stadt Annweiler hervorgeht.

Über alle Wege getrommelt

Zuvor hatten Landrat Dietmar Seefeldt, Oberbürgermeister Dominik Geißler und Verbandsbürgermeister Christian Burkhart der GDKE-Spitze in der Videoschalte deutlich gemacht, welcher enorme Schaden für die ganze Region durch solch eine drastische Reduzierung der Öffnungszeiten entstehen würde. Auch Vertreter des Trifelsvereins, der Stadt Annweiler, des Vereins SÜW und der Gästeführer hatten in dem Gespräch mit GDKE-Chefin Heike Otto und Angela Kaiser-Lahme, Direktorin „Burgen Schlösser Altertümer“ der GDKE, appelliert, die bisherigen Zeiten beizubehalten. Zudem wurde über die lokale Presse, die Sozialen Medien und mit einer vom Trifelsverein initiierten Unterschriften-Aktion getrommelt. Auch die Aufstellung eines Kassenautomaten wurde dabei als Lösungsmöglichkeit vorgeschlagen.

Doch nun soll personell für Nachschub gesorgt werden. „Die Stelle eines Liegenschaftsmitarbeiters auf der Burg Trifels soll zum 1. Juni nachbesetzt werden“, verkündigen die Kommunalpolitiker erfreut als erstes Ergebnis der Videokonferenz. Die Stellenausschreibung steht bereits. Die Kommunen und touristischen Verbände in der Südpfalz werden sie auf ihren Kanälen mit verbreiten, um die GDKE bei der Personalakquise zu unterstützen. Denn an deren Erfolg hängt die Öffnungstage-Frage.

Stelle soll nachbesetzt werden

„Sofern die betreffende Stelle, zu deren Aufgaben es gehört, Eintrittskarten zu verkaufen und Gäste zu beaufsichtigen, zum 1. Juni besetzt werden kann, will die GDKE den Trifels zumindest auch mittwochs wieder für Besucherinnen und Besucher öffnen. Dieses Signal haben uns die Verantwortlichen heute gegeben“, berichten die Teilnehmenden von dem Gespräch. Damit würde die Schließzeit in der Hauptsaison von geplanten drei Wochentagen zumindest auf zwei Wochentage schrumpfen.

Doch die Südpfalz-Vertreter machen im gleichen Atemzug deutlich, dass sie sich damit nicht zufrieden geben wollen. „Das reicht noch nicht aus. Wir werden uns bei der GDKE weiter für eine wie bisher in der Hauptsaison an sechs Wochentagen geöffnete Burg einsetzen“, halten Seefeldt, Geißler, Burkhart und Uta Holz vom Verein SÜW fest. Denn der Trifels sei sowohl wichtiges Kulturgut und bedeutender Lernort, an dem verschiedene Epochen der deutschen Geschichte erfahren werden können, als auch identitätsstiftendes Alleinstellungsmerkmal für die touristische Vermarktung der Region.

Petition

Die Petition zum Erhalt der bisherigen Öffnungszeiten von Burg Trifels kann online unterzeichnet werden unter www.change.org/burg_trifels. Zudem sammelt die CDU am Samstag, 10 bis 12.30 Uhr, an einem Info-Stand an der Adler-Apotheker am Landauer Rathausplatz Unterschriften für eine „erträgliche Regelung der Öffnungszeiten für die Burg Trifels“. Am Stand werden sich auch Kandidaten der CDU für die Kommunalwahl vorstellen.