Am Trifels-Gymnasium Annweiler haben 57 Schüler die Abiturprüfung bestanden, davon 30 mit einem Notenschnitt mit der 1 vor dem Komma. Viele Schüler erhielten Preise für besondere Leistungen. Alle Prüflinge, 34 Frauen und 23 Männer, haben die Prüfung bestanden. Der Notendurchschnitt liegt bei 2,08. Damit rangiert das Evangelische Trifels-Gymnasium wieder über dem Abiturdurchschnitt der letzten Jahre in Rheinland-Pfalz. Fünfmal wurde die Traumnote 1,0 erreicht. 30 Schülerinnen und Schüler erhielten ein Abiturzeugnis mit einer Eins vor dem Komma. Viermal lagen die Noten zwischen 2,0 und 2,4, 23-mal zwischen 2,5 und 3,2.

Abiturpreise 2022

Den Preis der Landeskirche für das beste Abitur erhielten Pauline Becker, Lina Hutzel, Timon Klos, Pauline Kröper und Paula Quandt.

Pauline Becker wurde mit dem Scheffelpreis für die beste Abiturleistung im Fach Deutsch geehrt und erhielt zudem eine Anerkennung für ihre besonderen Leistungen im Fach Biologie.

Pauline Kröper wurde mit dem Beran-Preis für besondere Ergebnisse im Leistungskurs Bildender Kunst ausgezeichnet. Timon Klos erhielt für die beste Leistung im Fach Mathematik und im Fach Chemie jeweils eine Auszeichnung.

Quentin Stöbener wurde für die beste Leistung im Fach Physik geehrt, Lina Hutzel für die beste Leistung in Französisch und im Fach Religion.

Den Preis für die beste Leistung im Fach Informatik erhielten Lucas Braun, Julius Haag und Quentin Stöbener.

Für die beste Leistung im Fach Deutsch wurde Marie Brandstetter gewürdigt. Judith Schöffel und Maximilian Schwarz erhielten den Preis der Kultusministerin für besonderes schulisches Engagement.

Pamina-Schulzentrum Herxheim

Am Pamina-Schulzentrum Herxheim freuen sich 71 Schüler über ihr bestandenes Abitur. Davon schafften 25 einen Notendurchschnitt mit der 1 vor dem Komma. Auch am Pamina-Schulzentrum wurden diverse Preise für besondere Leistungen vergeben. In diesem Abiturjahrgang erhielten 38 Abiturientinnen und 33 Abiturienten die Zeugnisse der Allgemeinen Hochschulreise. Trotz erschwerter Bedingungen wegen Corona war dieser Jahrgang 2022 mit einem Durchschnitt von 2,28 - davon 25 Mal ein Notendurch-schnitt mit der 1 vor dem Komma, davon zweimal die Traumnote 1,0 – der Beste, der bisher die Schule verlassen hat.

Abiturpreise 2022

Folgende Preise wurden für besondere Leistungen vergeben. Bildende Kunst: Karin Tran, Biologie: Julia Bürckmann, Chemie: Maximilian Bösherz, Deutsch: Adrian Stroheker, Englisch:Giuliana Tornatore, Geschichte: Sophie Stenner, Mathematik: Yannick Ehmer, Physik: Noah Kreiner, Sport: Ferdinand Weinacht, Preis der Ministerin: Milena Rühl, Förderverein für das beste Abitur (1,0): Sophie Stenner, Qualipass-Zertifizierung: Paula Kahmann, Jakob Lerch und Ferdinand Weinacht.