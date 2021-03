Die aktuellen Hygieneauflagen erlaubten dem Evangelischen Trifels-Gymnasium in Annweiler in diesem Jahr keine Abiturfeier mit festlicher Übergabe der Abschlusszeugnisse. Aus diesem Grund hat die Fachschaft Religion mit Schulleiter Steffen Jung am Samstag die Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrganges bei einem Gottesdienst in der Aula verabschiedet. Passend zum Motto des Abiturjahrgangs „Riesling KABInett – Gut im Abgang“ wurde im Gottesdienst das Bibelwort „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben“ ausgelegt. Der Gottesdienst wurde für Eltern, Lehrerinnen und Lehrer live gestreamt. In diesem Jahr absolvierten 68 Schülerinnen und Schüler die mündliche Abiturprüfung. Alle 34 Frauen und 34 Männer haben die Prüfung bestanden. Der Notendurchschnitt liegt bei 2,3. Damit rangiert das Evangelische Trifels-Gymnasium wieder über dem Abiturdurchschnitt der vergangenen Jahre in Rheinland-Pfalz. 23 Schülerinnen und Schüler erreichten einen Abiturschnitt mit eins, 30 Schülerinnen und Schüler mit zwei und 15 Schülerinnen und Schüler mit drei.

Den Preis der Landeskirche für das beste Abitur erhielten Lara Giebel und Niklas Joseph. Lara Giebel wurde zudem mit dem Scheffelpreis für die beste Leistung im Fach Deutsch und gemeinsam mit Marlene Seel mit dem Beran-Preis für besondere Leistungen in Bildender Kunst ausgezeichnet. Tim Schrody und Niklas Joseph erhielten für die beste Leistung im Fach Mathematik und für besondere Leistungen im Fach Physik jeweils zwei Auszeichnungen. Elias Burkhart wurde für die besten Leistungen im Fach Chemie geehrt, Johann Hoffmann für die beste Leistung in Französisch. Für die beste Leistung im Fach Geschichte wurde Paul Schwarzmüller gewürdigt, Simon Wettstein erhielt den Preis der Kultusministerin für besonderes schulisches Engagement.