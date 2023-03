Der DRK-Ortsverein Annweiler hat 38 Menschen, die für gewöhnlich in Gossersweiler-Stein Blut spenden, für ihr Engagement gewürdigt. Als „stille Helfer“ haben die Geladenen bisher 1225 Liter ihres Blutes für kranke und verletzte Menschen zur Verfügung gestellt. Unter dem Motto „Blutspender sind Lebensretter“ wurden mehrere Spenderinnen und Spender geehrt, die bereits 25-, 50- oder 75-mal Blut gespendet haben. Johannes Braun, Thomas Matz, Stefan Renno, Otto Welsch (alle Gosserweiler-Stein), Heinz Laux (Edenkoben) sowie Marcus Schumacher und Gerhard Scheibel (Wernersberg) wurden für jeweils 100 Blutspenden geehrt, Lothar Breitsch, Klaus Kirsch und Gerhard Scheibel haben jeweils schon 125-mal mit ihrer Blutspende Gutes getan. Laut Geschäftsführer Jürgen See liegt der DRK-Kreisverband SÜW mit durchschnittlich 67,8 Spendern je 1000 Einwohner deutlich an der Spitze des Bezirks Rheinhessen-Pfalz, landesweit sogar unter den Top fünf.