Das Standesamt der Verbandsgemeinde Edenkoben zieht Bilanz: 2021 haben sich 112 Brautpaare getraut. Im Jahr davor waren es noch 97. Für 2022 ist die Nachfrage nach Trauungen bereits sehr hoch.

Im vergangenen Jahr machten sich 112 Brautpaare auf den Weg in eine gemeinsame Zukunft, bilanziert Standesbeamter Uwe Hellmann. Das modernisierte Trauzimmer in der Verwaltung wie auch die Location in Rhodt erfreuten sich dabei großer Beliebtheit. 62-mal gaben sich die Brautpaare im Trauzimmer das Ja-Wort. 39-mal wurde im Gewölbekeller im Durlacher Hof in Rhodt geheiratet. Die Villa Ludwigshöhe bleibt noch bis Frühjahr 2023 wegen Renovierungen geschlossen.

Laut Hellmann besiegelten unter anderm auch Staatsangehörige aus Italien, Kuba, Amerika oder Venezuela den Bund der Ehe. Einige Brautpaare nahmen weite Strecken auf sich und kamen etwa aus Zhenggzuhon in China.

Der Standesbeamte bittet die Brautpaare, beim Wunsch im Gewölbekeller des Durlacher Hofs in Rhodt zu heiraten, sich mit der Ersten Beigeordneten Katrin Schilling in Verbindung zu setzen. Wird die Eheschließung im Schloss Edesheim gewünscht, ist die Schlossverwaltung zu kontaktieren. Kontakt: Standesamt Verbandsgemeinde Edenkoben, 06323 959-125 oder uwe.hellmann@vg-edenkoben.de; Gewölbekeller im Durlacher Hof in Rhodt: Gäste und Bürgerbüro: 06323 980079 oder Tourismus@rhodt.de, Erste Beigeordnete Katrin Schilling: katrinnichterlein-gr@t-online.de oder 0176 66651104; Schloss Edesheim: Schlossverwaltung, 06323 94240

Info

Heiraten ist möglich von montags bis freitags nach Vereinbarung wie auch an elf Samstagen im Jahr 2022. Die Nachfrage nach diesen Trausamstagen ist hoch, daher sind nur noch drei Termine frei: am 12. März, 15. Oktober oder 12. November.