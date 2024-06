Beim traditionellen Bierfest in Offenbach, das an diesem Wochenende, 1. und 2. Juni, im Kulturzentrum in der Hauptstraße 11 steigt, wird es wieder Gerstensaft vom Hofbräuhaus Traunstein geben. Hintergrund des Bier-Imports ist, dass seit mehr als 20 Jahren der Verein Südliche Weinstraße Offenbach auf dem Traunsteiner Marktplatz ein Weinfest veranstaltet, das sich im Chiemgau großer Beliebtheit erfreut. Da mittlerweile eine regelrechte Freundschaft zwischen den Oberbayern und der Verbandsgemeinde Offenbach entstanden ist, kam vor Jahren die Idee auf, ein Bierfest in der südpfälzischen Gemeinde zu veranstalten. Der Förderverein Queichtalmuseum wird in Kooperation mit der Jugendkultur Offenbach einen stimmungsvoll gestalteten Biergarten einrichten und den Ausschank betreiben, wie die Gemeinde ankündigt. Traditionell bedeutet auch, dass zünftige bayerische Speisen angeboten werden. Bayerische Stimmungsmusik kommt am Samstagabend ab 17.30 Uhr von Marcel, dem Kirchberger und tags drauf ab 11 Uhr von der Offenbacher Kultuskapelle. Das Fest endet am Sonntag nach dem Frühschoppen gegen 15 Uhr. Eine Besonderheit sind die Zehn-Liter-Holzfässer Traunsteiner Hofbräu, die von Axel Wassyl, dem Vorsitzenden des Museumsvereins und Bürgermeister , an den Tisch gebracht und angezapft werden. Das Bier wird aber auch glasweise ausgeschenkt.

