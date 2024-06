Ein uraltes Anwesen soll zu einer Pension nach französischem Vorbild umgebaut werden. Plötzlich zieht die Bank ihre Zusage zurück. Für die Bauherren bricht eine Welt zusammen.

Mit leuchtenden Augen laufen Yves Hauschildt und Steffen Kammerer eine alte Holztreppe hinauf. Im Laubengang im Obergeschoss angekommen, lehnen sich die beiden auf die Balustrade und blicken hinab in den Innenhof. Zwischen dem ausgefahrenen Kopfsteinpflaster sprießt dort Löwenzahn und anderes Unkraut. In den Ecken liegen Haufen mit Steinen, Holzbrettern und anderen Dingen, die offensichtlich darauf warten, entsorgt zu werden. Nein, wie ein idyllischer Ort, an dem Gäste ihren Urlaub so richtig genießen können, sieht das alte Gasthaus „Zum Lamm“ in der Dierbacher Hauptstraße nicht ansatzweise aus. Noch nicht. Denn Hauschildt und Kammerer wollen das aus dem historischen Anwesen machen.

Sie träumen von einem Chambre d’hôtes in der Südpfalz. Wörtlich aus dem Französischen übersetzt heißt das Zimmer der Gäste. Dahinter verbirgt sich eine meist überschaubar große Pension, die von Privatpersonen geführt wird. Die Gastgeber wohnen selbst vor Ort und kümmern sich um alles. Sie reinigen die Zimmer, machen die Betten, bereiten das Frühstück zu und pflegen Innenhof und Garten. In Frankreich gibt es Zehntausende solcher Unterkünfte, hierzulande sind sie nicht so stark verbreitet.

Aus dem ehemaligen Tanzsaal soll ein Gästezimmer werden. Foto: Iversen

Es wartet ein riesiger Berg an Arbeit

Hauschildt und Kammerer haben das Konzept in ihren eigenen Urlauben kennen und lieben gelernt. Nach und nach reifte bei ihnen der Entschluss, selbst zu Gastgebern für Menschen zu werden, die ihren Urlaub nicht in einer großen Bettenburg verbringen möchten. „Sie sollen sich wie zu Hause fühlen“, erzählt Hauschildt. Maximal fünf Zimmer mit Schlafbereich, Wohnbereich, Toilette und Bad sollen im alten Gasthaus aus dem Baujahr 1748 entstehen. „Alle großzügig“, sagt Kammerer. Herzstück des Maison Dierbach sollen Innenhof und Garten werden, wo sich die Gäste treffen und miteinander die Ferien genießen.

Beim Gang durch die alten Stuben wird deutlich, dass es bis zur Realisierung der Vorstellungen noch ein weiter Weg ist. Unter den Füßen knarzen uralte Holzdielen, in den von Fachwerk durchzogenen Wänden klaffen Löcher und die Fenstergläser sind blind. „Es ist uns schon bewusst, dass das eine Menge Arbeit ist“, betonen die beiden. Der Enthusiasmus, den sie versprühen, lässt aber erahnen, dass Hauschildt und Kammerer mit voller Überzeugung diesen großen Berg an Arbeit unbedingt bewältigen möchten.

Ein Plumpsklo zeugt von längst vergangenen Tagen. Foto: Iversen

Eigentlich wollten sie damit auch schon viel weiter sein. „Im August 2023 hätte es losgehen sollen mit der behutsamen Sanierung des historischen Anwesens“, berichtet Hauschildt. Die Baugenehmigung flatterte im Mai 2023 nach einem halben Jahr Wartezeit ins Haus, Termine mit Handwerkern waren schon vereinbart. Doch kurz vor dem Baubeginn dann der Schock. Die Bank zieht die Kreditzusage zurück. Für Hauschildt und Kammerer bricht eine Welt zusammen. Noch heute werden sie emotional, wenn sie darüber sprechen.

Zu der Trauer über den zunächst einmal geplatzten Traum mischt sich aber auch schnell Ärger und Unverständnis über das Verhalten des südpfälzischen Kreditinstituts. Über konkrete Zahlen wollen Hauschildt und Kammerer zwar nicht sprechen, sie erzählen aber, dass ihr Vorhaben in Dierbach ein Millionenprojekt ist. Auch Eigenkapital hätten sie genügend, versichern sie. Das habe ihnen die Bank auch bescheinigt, als sie zum ersten Mal mit ihren Plänen vorstellig wurden. Die Bank möchte sich dazu auf RHEINPFALZ-Nachfrage nicht äußern. „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund des Bankgeheimnisses keine Auskünfte zu solchen Anfragen geben“, lautet die Antwort eines Sprechers des Geldinstituts.

Der Traum lebt weiter

Hauschildt und Kammerer verstehen einfach nicht, wieso die Bank kurz vor der finalen Unterschrift des Kreditvertrages doch noch einen Rückzieher gemacht hat. Zwar sei das Projekt wegen der diversen Krisen in den vergangenen Jahren teurer geworden als zunächst geplant. Das hätten sie aber immer mit der Bank besprochen. „Ein Jahr lang haben wir immer alles kommuniziert“, sagt Hauschildt. Stets sei die Rückmeldung gekommen, dass trotzdem alles in Ordnung sei. Die verhinderten Bauherren berichten, dass sie von der KfW ebenso eine Förderzusage erhalten haben wie vom Kreis SÜW und von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. „Alle Welt will uns fördern, nur die Bank nicht.“

„Es könnte so schön hier werden“, sagt Hauschildt wehmütig – um direkt danach wieder kämpferisch daherzukommen. Denn die beiden Quereinsteiger, Hauschildt war zuletzt in der Entwicklungszusammenarbeit tätig, Kammerer ist Chemie-Diplomingenieur, denken nicht ans Aufgeben. Sie führen weiter Gespräche mit Banken und sie werkeln weiter fleißig im alten Anwesen herum. Immer mit dem Ziel vor Augen, dem alten Gasthaus „Zum Lamm“ wieder Leben einzuhauchen.