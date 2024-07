Warum nicht beim Purzelmarkt heiraten? Das sagte sich auch die Evangelische Kirche im Raum Bad Bergzabern und bietet am Samstag, 14. September, in Billigheim ein Trau-Fest an. Ob für eine kirchliche Trauung oder eine Segnung – an diesem besonderen Tag sind Paare eingeladen, ihren Bund in einem kurzen Gottesdienst zu schließen oder ihren Weg mit einem Segen zu beginnen. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, sollen die persönlichen Segensmomente für die Paare bei schönem Wetter ab Mittag neben der Kirche sein, bei Regen in der Martinskirche. Für eine Gruppensegnung um 17 Uhr steht die Purzelmarktwiese zur Verfügung. Die Kirchenvertreter versprechen eine musikalische Begleitung.

Projektleiter Pfarrer Stephan Heinlein wirbt für die Aktion: „Unser Trau-Fest bietet den idealen Rahmen, um die Liebe in einem festlichen Umfeld zu besiegeln. Wenn Sie schon länger darüber nachdenken, einen Antrag zu machen, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um diesen Schritt zu wagen und sich den Segen Gottes zu holen.“

Segnung ist für alle möglich

Für eine kirchliche Trauung benötigen Paare lediglich ihren Ausweis und eine standesamtliche Trauurkunde. Katholische Partner benötigen von der Kirche eine „Dispens“, eine Art Freistellung des katholischen Pfarrers. Dies erfordert etwas Vorlauf und sollte bei der Planung berücksichtigt werden. Eine Segnung kann ohne vorherige standesamtliche Heirat erfolgen – alle Paare sind willkommen. Zum Segensteam gehören auch die Pfarrerinnen Angela Fabian, Anja Lebkücher und Anna Thees.

Interessierte können sich beim Dekanat der Kurstadt Termine beantragen: per Mail an sta.bad.bergzabern@evkirchepfalz.de oder Telefon unter 06343 7002 220.