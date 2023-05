Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Barbelroth geht eine Ära zu Ende. Am Samstag verkauft die Bäckerei Klödy zum letzten Mal ihre weit über die Ortsgrenzen hinaus beliebten Brötchen. Inhaber Rudolf Klödy geht in den Ruhestand.

Seit 1885 gibt es die kleine Bäckerei in der Hauptstraße. In vierter Generation hat Rudolf Klödy das Familienunternehmen seit dem Jahr 2000 geführt. In der Nacht zum Samstag