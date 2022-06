Wieder einmal wurde das Wasser des Modenbachs verunreinigt. Dieses Mal in Großfischlingen – das Gewässer war trüb und eine tote Bachforelle war vor Ort zu finden. Und das 30 Meter oberhalb eines Wasserspielplatzes für Kinder.

Die Verschmutzung sei am Samstag, 21. Mai, gemeldet worden. Am Montag, 23. Mai, seien Vertreter der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und der Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben vor Ort gewesen, wie die VG Edenkoben am Dienstag mitteilt. Die Mitarbeiter hätten Spuren einer ins Wasser eingeleiteten Farbe bis ins Neubaugebiet zurückverfolgen können. Ein Verursacher konnte nicht festgestellt werden.

Der Umweltabteilung appelliert eindringlich an die Bevölkerung: „Auch die Einleitung von Farbresten in die Kanalisation ist verboten, leere Farbbehälter sind anderweitig zu entsorgen.“ Die VG werde bei jeder Gewässerverschmutzung Strafanzeige stellen. Auch der Markbach in Höhe der Finanzschule in Edenkoben wies Verunreinigungen auf. Solche Eintragungen stellen ein großes Problem für die Gewässer dar. Das durch Reinigungsmittel, Farbe, Öl oder andere Fremdstoffe verschmutzte Wasser gelangt nämlich nicht über die Kanalisation zur nächsten Kläranlage, sondern fließt direkt in den jeweiligen Bach. Dabei werden in den Bächen Kleinstlebewesen getötet und das ökologische Gleichgewicht von Flora und Fauna nachhaltig gestört. Bei Gewässern in der Nähe der Wohnbebauung sind Verschmutzungen zudem ästhetisch unschön und hygienisch bedenklich.

Kontakt

Die Bürger werden gebeten, die Augen offen zu halten und Beobachten an die Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben, Bernhard Bäcker, E-Mail umwelt@vg-edenkoben.de oder Telefon 06323 959-137, zu melden. Rund um die Uhr da ist die Polizeiinspektion Edenkoben unter Telefon 06323 9550.