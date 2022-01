SÜW. In der vergangenen Woche und damit rechtzeitig vor Beginn der Urlaubssaison hat der Verein Südliche Weinstraße den Weinfestkalender 2022 und die Broschüre „Urlaub“ mit Urlaubsarrangements für Genießer herausgegeben.

In der Broschüre „Urlaub“ finden sich 15 Arrangements, die Gäste als komplettes Paket bei der Zentrale für Tourismus buchen können. Besonders gefragt sind seit Jahren Wander- und Radtouren mit Gepäcktransport oder Touren rund um den Wein, teilt der Tourismusverein mit. Neu in diesem Jahr sind die Arrangements „Wandertour Winzer zu Winzer“ mit vier Übernachtungen, verschiedenen Weinproben und einem SÜW-Picknick sowie das Arrangement „Auf den Spuren des Tabak“, bei dem die Gäste zwei Nächte in einem ehemaligen Tabakschuppen verbringen und viel Wissenswertes über die Geschichte des Tabakanbaus in der Südpfalz erfahren.

Der Weinfestkalender ist schon seit Langem das beliebteste Werbemittel der Südlichen Weinstraße: Neben Weinfesten enthält er auch andere Ortsfeste, Märkte und Weihnachtsmärkte – kurz: Alle Gelegenheiten, bei denen an der Südlichen Weinstraße gefeiert wird, sind im Weinfestkalender aufgeführt. „Noch wird unser Leben sehr stark von der Corona-Pandemie bestimmt, aber wir alle vermissen die Pfälzer Geselligkeit und die zahlreichen Feste“, sagt Landrat Dietmar Seefeldt. „Derzeit ist noch nicht genau absehbar, wie sich die Festsaison entwickeln wird, daher empfehlen wir den Gästen, sich zusätzlich zum Weinfestkalender immer auch noch über die aktuellen Informationen auf unserer Website zu informieren. Wir blicken aber positiv auf dieses Jahr und gehen davon aus, dass viele Feste stattfinden werden“, so der Landrat weiter.

Jubiläumswochenende im Mai als Höhepunkt

Rund 200 Termine sind in dem handlichen Flyer im Hosentaschenformat enthalten. Ein besonderer Höhepunkt in diesem Jahr ist das Jubiläumswochenende anlässlich des 50. Geburtstages des Vereins Südliche Weinstraße. Gefeiert wird vom 20. bis 22. Mai mit Aktionen in allen acht Urlaubsregionen der Südlichen Weinstraße: Annweiler, Bad Bergzabern, Edenkoben, Herxheim, Landau, Landau-Land, Offenbach und Maikammer.

Info

Alle Broschüren und weitere Informationen gibt es bei den Büros für Tourismus der Südlichen Weinstraße und der Zentrale für Tourismus, An der Kreuzmühle 2, 76829 Landau, und als Blätterkatalog unter www.suedlicheweinstrasse.de/blaetterkataloge