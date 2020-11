Das Team des Tourismusbüros SÜW Edenkoben verkauft weihnachtliche Boxen. Darin enthalten sind Geschichten, unter anderem Märchen, die zu den Produkten passen, die mit eingepackt wurden. So finden sich in dem Päckchen unter anderem ein Walnusslikör, Duftsäckchen aus dem Pfälzerwald, Pralinen und noch so einige Überraschungen. Das Besondere an der Box sind die handgemachten Details. Ein kleiner Beitrag aus dem Erlös fließt als Spende an das Kinderhospiz Sterntaler in Speyer. Die Geschenkebox ist für 29,95 Euro zu haben. Sie können telefonisch unter 06323 959222 bestellt werden. Sie können dann entweder im Tourismusbüro abgeholt werden, alternativ werden sie auch bei Erstattung der Portokosten verschickt. Mehr Infos gibt es online unter www.garten-eden-pfalz.de.