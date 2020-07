Wie verändert der Klimawandel den Pfälzerwald? Wer dieser Frage auf den Grund gehen möchte, kann Biosphären-Guide Gerlinde Pfirrmann am Samstag, 1. August, um 11 Uhr, auf eine Tour bei Schweigen-Rechtenbach begleiten.

Auf einer zwölf Kilometer langen Wanderung entdecken die Teilnehmer, wieso die Fichte vom forstwirtschaftlichen Brotbaum zum Notbaum wird und wie Buche, Eiche und Kiefer auf den Wandel reagieren. Gerlinde Pfirrmann erklärt, welches unbekannte Kraut freigelegte Areale vereinnahmt und wer die Gewinner und Verlierer im Wettlauf um Anpassung und Neubesiedelung sind.

Treffpunkt ist um 11 Uhr am Parkplatz am Ende der Talstraße in Schweigen-Rechtenbach, von dort geht es auf dem Weinsteig in Richtung Kanzelberg. Die Rückkehr ist für 15 Uhr geplant. Teilnehmer sollten feste Schuhe, wetterfeste Kleidung und eine gefüllte Trinkflasche mitbringen. Eine Hütteneinkehr ist vorgesehen. Für den Fall, dass die Einhaltung des Mindestabstands an bestimmten Stellen im Gelände nicht möglich ist, ist eine Mund-Nase-Bedeckung dabeizuhaben. Die speziellen Hygiene- und Verhaltensregeln aufgrund der Corona-Pandemie werden nach Anmeldung zugesandt.

Anmeldung

Wegen der Corona-Regeln ist eine Anmeldung erforderlich per E-Mail an info@pfaelzerwald.bv-pfalz.de oder telefonisch unter 06325 95520. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 30. Juli. Aufgrund der aktuellen Einschränkungen ist die Zahl der Teilnehmer auf 15 Personen begrenzt. Die Teilnahmegebühr beträgt zwölf Euro pro Person.