Die ganze Nacht lang muss die 55-jährige Frau in ihrem Schlafzimmer in einem Dorf im Kreis SÜW um ihr Leben gekämpft haben. Doch sie verblutet nach acht tiefen Schnitten in den Hals. Neben ihr liegt der 59-jährige Ehemann in seinem Blut. An die Tatnacht will er sich nicht erinnern können. Seit mittlerweile zehn Verhandlungstagen versucht die 1. Große Strafkammer Licht ins Dunkel zu bringen.

Seit Mitte September sitzt der Mann auf der Anklagebank des Landgerichts Landau. Totschlag wird ihm zu Last gelegt. Denn außer dem Ehepaar war in jener Nacht Ende Januar kein Fremder