Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was wäre die Südpfalz ohne die Totenkopfhütte? Ein Stück ärmer. Das beliebte Ausflugsziel in der Nähe von Maikammer war in den vergangenen Monaten wegen des Coronavirus geschlossen. Ab Mittwoch ist wieder geöffnet. Warum kommt der Schritt erst jetzt?

Die Totenkopfhütte bei Maikammer gehört in der Südpfalz zu den wenigen Waldgaststätten dieser Art, die auch mit Auto oder Motorrad erreichbar sind. Gerade deshalb