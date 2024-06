In Freimersheim wird für Samstag, 29. Juni, 15 Uhr, wieder zur Frimartafel gebeten. Nachdem sie vergangenes Jahr in der Frimarstraße auf die Beine gestellt wurde, wird nun bei der dritten Auflage der Veranstaltung wie bei der Premiere 2022 in der Kirchstraße gefeiert. Zwischen den beiden Einmündungen zur Straße Im Kernwingert können die Dorfbewohner im dafür abgesperrten Bereich ungestört miteinander feiern. Wie in den Vorjahren werden die Teilnehmer gebeten, selbst Tische und Stühle oder Bänke mitzubringen. Tisch an Tisch, diese mit weißen Tischdecken bedeckt, erwecken den Eindruck einer großen langen Tafel. Alle bringen zudem ihr Geschirr, Bestecke, Kaffee und Kuchen mit. Wer später noch grillen möchte, hat dazu auch die Möglichkeit.