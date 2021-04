Die Beschränkungen bei der Gartenabfall-Abgabe in Deponien sorgten Anfang des Jahres für ganz schön Aufregung unter den Hobby-Gärtnern. Neben dem Kostenaspekt ging es dem Landkreis darum, dass die Bürger die Biotonne mehr nutzen – und vor allem mehr kompostieren. Aber wie macht man das eigentlich richtig?

„Wer einen eigenen Kompost besitzt, kann sich Kunstdünger sparen und dabei noch einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.“ Darauf weisen der Eigenbetrieb Wertstoffwirtschaft und die Untere Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung SÜW hin und geben gleich ein paar Tipps an die Hand.

„Ein Komposthaufen nimmt nicht nur alle anfallenden Garten- und viele Küchenreste auf, sondern wandelt im Laufe eines Jahres organischen Abfall in wertvollen Humus um“, ermuntert Landrat Dietmar Seefeldt die Bürger. Was auf dem Kompost verrotte, müsse nicht als Abfall eingesammelt und transportiert werden und sei überdies noch nützlich. Zur Entsorgung des Bioabfalls sei die Kompostierung die erste Wahl. Für alle, die keinen Garten und keine Verwendungsmöglichkeit des Komposts haben, empfehle sich die Biotonne. Erst der letzte Weg sollte die Anlieferung bei den Wertstoffwirtschaftszentren sein, sagt der Landrat.

Wo soll der Kompost stehen?

Im Halbschatten auf offenem Boden hat der Kompost seinen richtigen Platz: Für den Gartenkompost eignet sich ein offenes Behältnis, das den Luft- und Wasseraustausch ermöglicht.

Was gehört auf den Kompost und was nicht?

Das Material kann feucht, sollte aber nicht nass sein und großflächig aufgebracht werden. Für eine rasche Kompostierung ist es wichtig, dass möglichst viel unterschiedliches Material eingebracht und gut durchgemischt wird. Reste und Schalen von rohem Gemüse und Obst – außer von Zitrusfrüchten –, Eierschalen, Tee- und Kaffeesatz, trockener Rasenschnitt, Laub und alte Erde, verwelkte Blumen und Kräuter und zerkleinerter Grünschnitt dürfen auf den Kompost. Nur in kleinen Mengen sollten Schalen von Nüssen, Mist von Haustieren, schwer verrottbares Laub (von Walnuss, Kastanie, Eiche oder Platane) und Zeitungspapier auf dem Kompost landen. Nicht auf den Kompost gehören gekochtes oder anders zubereitetes Essen, Fleisch und Fleischreste, fetthaltige Speisen und Öle, Asche-Reste, Katzenstreu, farbiges oder dickes Papier und Pappe, Pflanzenreste, die von Schimmel oder Pilzen befallen sind sowie Schnittblumen, da die meist mit Pestiziden behandelt wurden. Dafür eignet sich die Bioabfalltonne.

Wie lange dauert es, bis aus Abfall Humus wird?

Sobald der Kompost angelegt ist, beginnen die natürlichen Abbauprozesse. Die sogenannte Rotte bewirkt den Um- und Abbau der organischen Substanzen im Material. Für ihre Arbeit benötigen die Mikroorganismen günstige Bedingungen: Sauerstoff, Wasser und eine angenehme Temperatur. Sie bewegen sich im Wasserfilm auf dem Material fort. Aus diesem Grund sollte der Kompost nicht in der direkten Sonne platziert werden, da er sonst schnell austrocknet. Außerdem sollten grobe Strukturen wie Baum- und Strauchschnitt eingebracht werden. Wenn beim Zusammendrücken des Kompostmaterials mit der Hand Wasser herausgedrückt werden kann, ist der Kompost zu nass.

Wird der Kompost gleich komplett aufgeschichtet und abgedeckt, geht die Kompostierung am schnellsten. Zu Beginn der Rotte werden zunächst die schnell abbaubaren Stoffe von den Mikroorganismen verputzt, dabei entsteht Wärme. Die Temperaturen in einem frischen Komposthaufen können schnell auf über 70 Grad Celsius steigen. Nach dieser Phase sinkt die Temperatur wieder ab, und Kleinstlebewesen wandern ein. Aus dieser Kaltrotte entsteht schließlich der Humus. Ein langsam über das Jahr aufgeschichteter Kompost wird langsamer abgebaut, und die Wärme kann an die Umgebung abgegeben werden. Hier findet keine so starke Erhitzung statt und die Kaltrotte setzt gleich ein. Nach zehn bis zwölf Monaten ist der Kompost fertig. In dieser Zeit sollte der Kompost ruhig ein- bis zweimal umgesetzt und schließlich gesiebt werden, rät der Kreis.