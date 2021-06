Am Samstag, 19. Juni, 10.45 Uhr, gibt es eine Ausgabe des Tigerentenclubs im Kinderkanal, bei der sich die Spieleteams für den Verein Lobby für Kinder in Klingenmünster stark machen, wie dieser mitteilt. Seit über 20 Jahren produziert der Südwestrundfunk die Kinderspielesendung. Zwei Mannschaften spielen dabei zugunsten von Förderprojekten der Kinderhilfsaktion Herzenssache. Das Projekt „Strohballenhaus für Kinder/Am Kaiserbach in Klingenmünster – Rheinland-Pfalz“ wurde für die Teilnahme ausgewählt. Die Sendung wird am Sonntag, 20. Juni, 7.05 Uhr, in der ARD wiederholt.