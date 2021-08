Die Spieleteams des Tigerenten-Clubs macht sich am Samstag für den Verein Lobby für Kinder in Klingenmünster stark, wie dieser mitteilt. Bei der Kinderspieleshow des Südwestdeutschen Rundfunks (SWR) spielen zwei Teams zugunsten von Förderprojekten der Kinderhilfsaktion Herzenssache. Dabei wurde auch das Projekt „Strohballenhaus für Kinder/Am Kaiserbach in Klingenmünster“ ausgewählt. Um den Gewinn von jeweils 600 Euro oder 400 Euro tritt ein Geschwisterpaar gegen das Moderatoren-Team an. Die Sendung wird am Samstag um 10.45 Uhr im Kinderkanal und am Sonntag um 7.05 Uhr als Wiederholung im Ersten ausgestrahlt. Infos zum Strohballenhaus gibt es online unter www.lobbyfuerkinder.de.