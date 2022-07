Von Ende Juli bis Anfang August erreicht die Paarungszeit des Rehwildes ihren Zenit. Blind vor Liebe überqueren die Tiere auch Straßen und Wege. Das kann für Autofahrer zur Gefahr werden, warnt der Landesjagdverband. Aber auch Fahrradfahrer sollten vorsichtig sein.

Das Liebesspiel der Rehe fordere jetzt erhöhte Aufmerksamkeit von Verkehrsteilnehmern. Es bestehe akute Gefahr von Wildunfällen. Denn liebestolle Rehe verlieren während der Paarungszeit häufig den Blick für Gefahren. Rehböcke überqueren auf der Suche nach paarungswilligen Ricken und unwillkommenen Konkurrenten scheinbar achtlos Straßen und bringen damit Autofahrer in Gefahr. Mehr als 20.000 Wildunfälle ereigneten sich in Rheinland-Pfalz im Jahr 2021. Im Vergleich zu 2020 (rund 27.000 Wildunfälle) sei damit die Zahl von Verkehrsunfällen mit Wildtieren deutlich gesunken. Rund 12.130 Rehe hätten im Jagdjahr 2020/2021 den Tod auf rheinland-pfälzischen Straßen gefunden. Keine andere Wildart komme so oft unter die Räder, berichtet der Landesjagdverband.

In der Regel seien die Morgen- und Abendstunden besonders gefährlich. Der Verband rät aber generell zu einer angepassten Geschwindigkeit: Wer mit 100 statt mit 80 Stundenkilometern unterwegs ist, habe bereits einen 25 Meter längeren Bremsweg. Lässt sich eine Kollision nicht vermeiden, sollten Fahrer das Lenkrad gerade halten und nicht versuchen auszuweichen. Ist es zum Crash mit einem Wildtier gekommen, muss der Fahrer die Unfallstelle absichern und umgehend die Polizei sowie gegebenenfalls den zuständigen Jäger informieren. Keinesfalls darf ein verendetes Tier in das eigene Auto „eingepackt“ werden, denn das wäre Jagdwilderei.

Der Vorsitzende der Kreisgruppe SÜW im Landesjagdverband, Klaus Walter aus Niederhorbach, ergänzt, dass nicht nur Autofahrer Obacht walten lassen sollten. „In unserer Urlaubsregion sind viele Leute mit dem Fahrrad und E-Bike auch sehr schnell unterwegs. Somit ist die Gefahr auf unsere durch Acker und Wiesen führende Radwege nicht zu unterschätzen.“