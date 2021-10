Thorsten Rothgerber ist der Kandidat der Grünen für das Bürgermeisteramt in der Verbandsgemeinde Edenkoben. Der Ortsverband Edenkoben/Maikammer hat ihn am Montag einstimmig nominiert. Der Nachfolger von Olaf Gouasé wird am 16. Januar gewählt.

Seit 2019 sitzt Rothgerber für die Grünen im Verbandsgemeinderat und amtiert als parteiloser Ortsbürgermeister in Gleisweiler. Beruflich ist der Pflegeexperte in einem Homecare-Unternehmen aus Baden-Württemberg tätig. Er ist zuständig für die fachliche Pflegeberatung in der Pfalz und im Rhein-Neckar-Raum. Seit mehr als 20 Jahren lebt Rothgerber mit seinem Lebenspartner zusammen, davon zwölf Jahre in Gleisweiler. Rothgerber ist Gründungsmitglied des Kulturvereins Gleisweiler, im Vorstand des Fördervereins Papiermuseum, Mitglied im Kirchbauverein der Martin-Bucer-Kirche, im Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Gleisweiler und beim BUND.

Seit mehr als 30 Jahren ist Rothgerber in politischen Gremien aktiv. In Mainz war er etwa stellvertretender Ortsvorsteher im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld. In Gleisweiler kenne man ihn als bürgernah und anpackend, beschreibt ihn sein Ortsverband. In seiner bisherigen Amtszeit als Ortsbürgermeister sei unter anderem das alte Feuerwehrgerätehaus saniert und das Schulhaus erfolgreich verkauft worden.

Welche Ziele hat Rothgerber?

Als Verbandsbürgermeister will Rothgerber den VG-Rat stärker in Entscheidungen einbeziehen. „Ich will eine klimaneutrale Verbandsgemeinde. Als erster Schritt soll ein Klimaschutzmanager eingestellt werden.“ Zudem ist ihm der flächendeckende Aufbau von Pkw-Ladesäulen wichtig. In beiden Fällen seien die dafür zur Verfügung stehenden Fördermittel bisher vernachlässigt worden. Aus diesem Grund will er auch eine zentrale Antragsstelle bei der Verwaltung schaffen und diese generell digitalisieren, um Abläufe einfacher und transparenter zu machen. Zudem möchte er das Radwegenetz ausbauen und die Unterhaltung von Wirtschaftswegen, die als Radwege genutzt werden, nicht nur Landwirten und Winzern auferlegen. Er strebt die Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft für die Verbandsgemeinde an, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Außerdem soll die Infrastruktur für Senioren ausgebaut werden, damit sie lange in ihrer gewohnten Umgebung leben können.

„Ich freue mich auf die Diskussionen mit meinen drei Mitbewerbern und den Menschen in der Verbandsgemeinde. Ich hoffe auf einen respektvollen, inhaltlichen Wahlkampf im Interesse der Bürger“, sagte Rothgerber in seiner Nominierungsrede.