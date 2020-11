Was will der Pirmasenser denn hier in der Südpfalz? Das wird sich so mancher fragen, der auf Thomas Weiner trifft. Für die CDU will der 63-Jährige den Wahlkreis SÜW holen. Die Annweilerer kennen ihn bereits. Bei einer Wandertour hat er sich nun auch in allen anderen Orten vorgestellt. Und die RHEINPFALZ-Redaktion besucht.

Um 101 Parlamentssitze geht es bei der Landtagswahl am 14. März 2021. Einen dieser Sitze gewinnen möchte auch Thomas Weiner. Wie passend, dass „101 gewinnt“ eines seiner Lieblingsspiele ist und er es samt Würfel und Spielerklärung auf seine Wahl-Flyer bringen konnte. Bei dem Spiel zeige sich der Charakter der Spieler, weiß er. Und welcher Typ ist Weiner? „Kein Zocker. Lieber etwas vernünftig. Aber eine gewisse Risikobereitschaft muss schon sein.“ Wie im richtigen Leben. Als in hiesigen Gefilden weitgehend Unbekannter gegen SPD-Platzhirsch Alexander Schweitzer anzutreten, dazu gehört schon was.

„Wir sind beide bisher ungeschlagen. Dann ist der Kampf doch besonders spannend“, sieht’s Weiner als „reizvolle Herausforderung“. Auch wenn der Christdemokrat wegen der Wahlkreisreform nicht gut auf den SPD-Fraktionsführer in Mainz zu sprechen ist. Denn diesen sieht Weiner als Drahtzieher hinter dem neuen Zuschnitt, um sich die Region so aufzuteilen, dass es für ihn und die SPD besser passt. Im vergangenen Jahr hatte er noch wortreich gewettert, mittlerweile geht der Blick nach vorne: „Hätte alles anders laufen können, aber ich freue mich auf die neue Herausforderung.“

Im Trifelsland schon seit vier Jahren bekannt

Wie war es überhaupt dazu gekommen? Weil die Westpfalz bei der jüngsten Wahlkreisreform einen Wahlkreis verloren hat, ging ein Direktkandidat leer aus. Das Los traf Weiner, obwohl dieser zuvor fünfmal seinen Wahlkreis Pirmasens gewonnen hatte. „Ich sah mich schon langsam auf dem politischen Sinkflug, da kam der Ruf aus SÜW, hier anzutreten.“ Und da sich Ermüdung und Alltagstrott einschleiche, wenn man zu lange das Gleiche mache, habe er sich gerne der neuen Aufgabe gestellt, sagt er. Zumindest ein Zipfel der Südpfalz ist dem Pirmasenser seit vier Jahren gut bekannt. Da gab es nämlich schon einmal eine Wahlkreisreform. Bei der die Verbandsgemeinde Annweiler dem Wahlkreis Pirmasens zugeschlagen wurde. Und man kann dem Westpfälzer nun wirklich nicht vorwerfen, dass er das Trifelsland nur als Anhängsel behandelt hätte. Er war immer wieder in der Region, sprach mit den Leuten und griff ihre Kritik und Anregungen politisch auf.

Diesen Weg will er auch jetzt gehen. „Ich sehe mich nicht als Regierungssprecher, sondern als Volksvertreter“, gibt er noch einen kleinen Seitenhieb. „Und wenn ich etwas mache, dann verschreibe ich mich dem mit Leib und Seele.“ Sprich: In den vergangenen vier Monaten sei er mehr in der Südpfalz als in Pirmasens und Mainz gewesen, Zwölf-Stunden-Wahlkampftage seien keine Seltenheit. In 24 Etappen hat er sich die Verbandsgemeinden Annweiler, Bad Bergzabern, Landau-Land, Herxheim, Offenbach und Kandel erwandert, dabei und bei Vortouren mit vielen Leuten gesprochen. Auf wie viele Kilometer kam er? „Wir zählen nicht die Kilometer, sondern die Begegnungen mit Menschen“, antwortet er. 6000 sollen es gewesen sein.

Teamdenken statt Konkurrenz

Immer an seiner Seite: Sven Koch. Vor vier Jahren hatte die CDU den jungen Herxheimer, der bei der VG-Verwaltung Maikammer arbeitet, noch als ihren Direktkandidaten für den Wahlkreis SÜW ins Rennen geschickt, nun muss er sich mit der Position als B-Kandidat begnügen. Aber von Groll oder Konkurrenzdenken keine Spur. Weiner und Koch sehen sich als Team, dass sich bestens ergänzt. Der eine kenne den Westen des Wahlkreises, der andere sei im Osten verwurzelt. Der Jüngere könne vom Erfahrenen noch etwas lernen. Beide teilten sie die gleiche Philosophie: engagierter Graswurzelwahlkampf. Wird’s am Ende reichen? „Wunschdenken ist nicht meine Sache“, sagt Weiner und macht deutlich: „Ich strampele bis zum Schluss.“