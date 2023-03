Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Ich habe ziemlich viel zu tun“, sagt Thomas Gebhart. Der Jockgrimer vertritt in dieser Woche Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der mit dem Coronavirus infiziert ist und deshalb nicht im Büro arbeiten kann. So sitzt der Südpfälzer Christdemokrat am Tisch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Es ist Sitzungswoche in Berlin. Das heißt, der Deutsche Bundestag kommt im Reichstag zusammen, das Bundeskabinett tagt, viele Konferenzen bestimmen den Terminkalender. Jens Spahn (CDU)