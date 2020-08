Knapp 1000 Bürger haben eine Petition zum Erhalt des Therapeutischen Reitens in Herxheim unterschrieben. Das hat die CDU-Fraktion im Ortsgemeinderat mitgeteilt, welche die Unterschriftenaktion ins Leben gerufen hatte. Nun hat sie einen Brief geschrieben an die Vorsitzende der Lebenshilfe, die das drohende Aus des Angebots für Menschen mit Behinderung verkündet hatte. Die Rede ist von willkürlicher Vernichtung.

„Wir sehen es für die soziale Gemeinschaft in Herxheim als wichtige Zielsetzung, dass die Therapieform mit Pferden in Herxheim in der Dr.-Franz-Daniel-Halle erhalten bleibt. Das Gebäude ist, wie auch durch das Deutsche Kuratorium für Therapeutisches Reiten vor Kurzem öffentlich bestätigt wurde, in einem technisch einwandfreien Zustand und erfüllt in hohem Maß die Anforderungen, die seitens des Kuratoriums für derartige Einrichtungen gestellt werden. Ein Abriss der Reithalle käme in Anbetracht des ausgesprochen guten baulichen Zustands nach Auffassung der CDU-Fraktion im Ortsgemeinderat Herxheim einer willkürlichen Vernichtung wertvoller Bausubstanz gleich“, heißt es in dem Brief an Marina Hoffmann, die Vorsitzende der Lebenshilfe und der Aktionsgemeinschaft Therapeutisches Reiten ist. Der schwerwiegendste Aspekt jedoch sei, wenn trotz bestehender Nachfrage bezüglich des Therapieangebots dieses in Herxheim komplett entfallen würde. Das wäre für die CDU-Fraktion ein nicht hinnehmbarer Tatbestand.

„Wir sind der Auffassung, dass mit entsprechender Bereitschaft und Intention, ein Konflikt zwischen dem Fortbestand der Reithalle und der Neuerrichtung der Förderschule St. Laurentius lösbar ist, ohne dass ein Abriss der Reithalle erfolgen muss. Dazu bedarf es jedoch entsprechender Gespräche und der Kompromissbereitschaft aller Beteiligten.“ Mit dieser Auffassung stehe die Fraktion nicht allein, wie die Petition zeige. Bisher hätten 927 Personen mit ihrer Unterschrift den Erhalt der Reittherapie gefordert.