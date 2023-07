„Bühne frei“ heißt es dieses Jahr in Bad Bergzabern. Der Landkreis Südliche Weinstraße veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Chawwerusch-Theater Herxheim vom 11. bis 13. Juli die Kinder- und Jugendtheater-Tage des Landkreises. Unter dem Motto „Aufgespielt!“ werden Workshops angeboten.

Während der drei Veranstaltungstage präsentieren acht Theatergruppen aus der Region ihre Stücke oder Szenen. Die Auftritte dauern zwischen zehn und 45 Minuten. Im Publikum sitzen auch die anderen Teilnehmer – denn die Präsentationen sind öffentlich. Eltern, Familie, Freunde und alle Interessierten sind zu den Vorstellungen im Haus des Gastes eingeladen. Sie werden von der Stiftung der Sparkasse Südpfalz unterstützt.

Bei „Aufgespielt“ können die Teilnehmer aus verschiedenen Workshop-Angeboten wählen, ihre Kenntnisse vertiefen und sich Tipps und Anregungen von Profis holen. Neben Beatboxing, Hip-Hop-Performance und Zirkus stehen auch Angebote zur Bühnenpräsenz, zu Improvisation und zum Thema Maskentheater zur Auswahl.

Senioren willkommen

Begleitet werden die Theatertage sowie die Produktions-, also auch die Vorbereitungsphase, durch Theaterpädagogen und Profi-Schauspieler des Chawwerusch-Theaters.

Zuschauer sind auch zur Eröffnungsfeier am Dienstag, 11. Juli, um 9.15 Uhr eingeladen. Der Seniorenbeirat des Kreises hat im Zuge seiner Aktivitäten unter dem Motto „Hand in Hand von Jung und Alt“ angekündigt, die Veranstaltungen besuchen zu wollen, um dieses Leitmotiv konkret werden zu lassen. Alle Senioren sind gerngesehene Gäste bei den Theatertagen. Außerdem können sie sich bei den Nachbesprechungen zu den Stücken mit den Jugendlichen austauschen, heißt es in der Mitteilung der Kreisverwaltung.

Gerne können sich interessierte freie Theatergruppen, AGs oder Schulgruppen bereits für die Teilnahme im nächsten Jahr bewerben oder informieren. Nähere Infos gibt es unter www.suedliche-weinstraße.de.

Info

Die Termine und weitere Hinweise zum Programm sind online verfügbar unter www.suedliche-weinstrasse.de/de/landkreis/jugend/aufgespielt.php und unter www.chawwerusch.de/aufgespielt/ .