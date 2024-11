Aus einer Fasnachtslaune heraus wurde 1998 in einem Party-Keller in Ilbesheim der Grundstein zu einer Theatergruppe gelegt. Zehn Bürger wollten einen Schwank auf die Bretter des Dorfgemeinschaftshaus Ilbesheim bringen.

Mitten in den Vorbereitungen zu einem Stück fielen aus persönlichen Gründen die Darstellerin Evi Lammering und ihr Mann aus. Das geplante Stück der Theatergruppe Ilbesheim fiel in einen Dämmerschlaf. Doch nicht für lange. Die Schauspieler wollten weitermachen, also musste etwas Neues her. Karl Zier hatte dann die Idee zum Stück „Der Gauner!“ und konnte die ganze Riege mitreißen.

Dies war dann auch das erste Stück in vier Akten, dass im Jahr 2020 auf der Bühne in Ilbesheim gespielt wurde. Durch die schnelle und humorvolle Umorientierung der Gruppe hin zu einer anderen Aufführung wurde der Name Programm: die Theatergruppe „Zweitbesetzung“ Ilbesheim war geboren. Diese Gruppierung hat noch immer Bestand und feierte 2020 ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum, sagt die erste Präsidentin Tina Schneider.

Auf 15 Darsteller angewachsen

Erst im Jahr 2023 fing das Theater wieder an zu spielen. Und die Hütte war voll, berichtet einer der Darsteller, Michel Kuntz. Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Programm, das jetzt schon ausverkauft ist. Mittlerweile ist die Gruppe auf etwa 15 Mitwirkende zwischen 30 bis über 70 Jahren angewachsen. Die älteste Mitspielerin Jutta Bieseke-Blesinger ist immer dabei. Neue Mitspieler werden vom Team gerne willkommen geheißen.

Die jeweils neuen Stücke werden demokratisch ausgesucht. Jenes, bei dem alle kichern, lachen oder schmunzeln müssen beim Durchlesen, wird genommen, erklärt Maik Kuntz. Er ist für die Organisation und Werbung zuständig. Geachtet wird auch darauf, dass zum Beispiel nicht bei drei Sücken hintereinander jeweils ein Pfarrer auftaucht.

Team hat keinen Regisseur

Das Team hat keinen Regisseur, dafür ist Uli Jacken der Souffleur. Er erzählt: „Manchmal geht der Enthusiasmus mit allen so durch, dass ich einfach das Drehbuch zuschlage und somit für Ruhe sorge.“ Es sei auch schon passiert, erinnern sich Holger Kurz und Tim Hilsendegen, das einer der Akteure den Klingelton zum weiter machen überhört hatte, weil er noch bei einem Glas Sekt stand. Alle sind für ihre Kostüme selbstverantwortlich – ebenso für die Bühnen-Deko. Anette Lammering, einer der Akteurinnen, ist für die Ideen und das Kreative zuständig.

Einen richtigen Fundus haben sie nicht, erklärt Tina Schneider. Mit den Proben begonnen wird etwa ein halbes Jahr vorher, zweimal in der Woche. Je näher der Auftritt rückt, kommen auch die Wochenende dazu. Übrigens: Evi Lammering kam in die Theaterbande zurück. Denn das Stück „Kurzschlüsse“ sollte erst gespielt werden, wenn sie wieder dabei ist. Das war damals ein voller Erfolg.

Info

Da alle Karten weg sind, bietet die Theatergruppe noch den Generalprobentag an – am 13. November, ab 19 Uhr. Reservierungen werden angenommen unter der Mailadresse maik@lesterhilton.de . Eine Spendenkasse steht am Eingang, da der Eintritt kostenlos ist.