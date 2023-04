Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was geschieht mit Kultur in der vierten Pandemie-Welle? Die Herxheimer „Weibsbilder“, eine ambitionierte Amateurtheatergruppe, setzen ein Hoffnungszeichen in den dunklen Tagen. Im Januar soll das Stück „Rosa B. – beinah vergessen“ wiederaufgeführt werden. Ob das klappt?

Die Kultur leidet – das wird von vielen beklagt, die als Zuschauer verzichten müssen oder als Akteure vom Virus ausgebremst wurden. Doch die Not betrifft nicht nur Profis. Dass