Das Theaterfieber ist in Freimersheim wieder ausgebrochen. Geboten wird die spritzige, an schnellen Wendungen und Pointen reiche französische Kriminalkomödie in vier Akten „Ein gemütliches Wochenende“ von Jean Stuart. Sie verspricht einen kunterbunten, unterhaltsamen und niveauvollen Abend.

Der Inhalt: Der erfolgreiche Schriftsteller Raymond Villardier (Klaus Vonnieda) wollte doch nur ein nettes Wochenende mit Monique (Sonja Gödelmann) in seinem in der Nähe von Paris gelegenen Landhaus mit großem Park verbringen. Doch dann tauchen plötzlich seine Ehefrau Noelle (Isabel Tedesco) sowie Schwiegermutter Simone (Doris Jung) und auch noch sein Freund Emile, ein Bankier (Patric Schreieck), mit Freundin Vicky (Nadja Habermehl) auf. Doch damit nicht genug: Das erhoffte ruhige Leben wird durch zwei Bankräuber auf der Flucht (Maxime Larain beziehungsweise Steven Rummel) und seinen Partner Angelo (Tobias Rauwolf) gestört, die alle sowie das Dienstmädchen Suzanne (Lena Vonnieda) als Geiseln nehmen. Monique erscheint im rechten Moment und mischt die unfreiwillige Wohngemeinschaft zusätzlich auf, als sie sich in einen der Bankräuber verliebt. Im wilden Durcheinander entstehen und vergehen Beziehungen, in die die Akteure und das Publikum mit viel Freude eintauchen. Wie Inspektor Dambier (Dieter Vonnieda) da mitmischt und wie es weitergeht – das kann nur in der Aufführung aufgelöst werden.

Klassiker des Boulevard

Die Theatergruppe, die einen guten Ruf für ihre Besetzungen und ihr Spiel vieler bekannter und in großen Städten jahrelang gespielter Boulevardstücke genießt, hat auch mit „Ein gemütliches Wochenende“ ein sehr gutes Gespür bewiesen. Für den vorher schon erfolgreichen Romanschriftsteller Jean Stuart begann mit der Uraufführung 1972 in Paris mit Eddie Constantine in der Hauptrolle seine erfolgreiche Laufbahn als Bühnenschriftsteller.

Mit großer Akribie arbeitet das gut 20-köpfige Team vor und hinter der Bühne am Auftritt und scheut bei der Ausstattung weder Kosten noch Mühen. Auch die Kulissen werden immer verändert und angepasst, neu tapeziert, Treppen und Wände entsprechend eingebaut. Jedes Detail – Bilder, Accessoires, Maske, Kleidung – alles wird stets neu abgestimmt, was sowohl die treuen Zuschauer als auch Neulinge im Publikum stets begeistert, weil ihnen ein Augen- und Ohrenschmaus präsentiert wird. 200 Plätze stehen an jeder Aufführung zur Verfügung, die beiden Sitzplatzerhöhungen sind immer heiß begehrt.

Infos

Regie führt Alfred Salm; Souffleusen sind im Wechsel Iris Jäckle und Susanne Kuppetz. Kreativität in der Maske garantieren Carola Zöller, Beate Lüppens und Daniela Böhm.

Es gibt zehn Aufführungstermine; Premiere in der Frimarhalle, Hauptstraße 61, ist am Samstag, 25. März um 20 Uhr.

Weitere Vorführungen sind am 31. März, 1., 8., 14., 15., 22., 23., 28. und 29. April, stets um 20 Uhr, nur die einzige Sonntagsvorstellung am 23. April beginnt um 19 Uhr. Einige Vorstellungen sind bereits ausverkauft.