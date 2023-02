Die freiwillige Feuerwehr ist und bleibt Männersache. Weiber haben da nix verloren. Außer zum Saubermachen. In dem Schwank „Der Grillclub mit dem roten Auto“ von Theaterautor Carsten Lögering geht die Theatergruppe Guckloch aus Gossersweiler-Stein der Sache auf den Grund.

Das Motto der Ortsfeuerwehr-Aktiven ist „Bier und Grillfleisch“. Doch mit dem Tod ihres Brandmeisters wird ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen. Wie geht es jetzt weiter? Kurt Knollenknacker (Jack Leblhuber) sieht sich schon als Nachfolger. Seine erste Amtshandlung bei einer Wahl zugunsten von ihm sei: Alles bleibt so wie es ist.

Der Kreisbrandmeister Alfons Schaaf (Werner Schlinck) sieht dies nicht so. Er schaut dem Treiben in der Ortswehr schon einige Zeit skeptisch zu. Den plötzlichen Tod des ehemaligen Brandmeisters Heini Schmerlapp nutzt er, um eine neue Wehr-Konstellation ins Leben zu rufen. In Zukunft soll’s Brandmeisterin Ina Specker (Julia Becker) richten. Allerdings ist die neue Brandmeisterin Anti-Alkoholikerin und – noch schlimmer – Vegetarierin. Bastian Müller (Johannes Keller), Anwärter in der Warteschleife, Hauptfeuerwehrmann Harry Pichler (Horst Schnetzer) und Kurt Knollenknacker sind einig: Das geht gar nicht. Auch Tratschtante Grete Knalldall (Susanne Kirsch) versteht die Welt nicht mehr. Im Grillclub der Feuerwehr gibt es kein Kräuterschnäpsle mehr für ihren Magen. Ja, un jetzt?

Eine Olympiade der Geschlechter

Doch der Kreisbrandmeister bringt es auf den Punkt. Bei den letzten fünf Einsätzen der Ortsfeuerwehr war neben zwei Fehlalarmen eine Brauereibesichtigung mit Blaulicht zu bewältigen. Der Auslöser war aber ein Einsatz beim Brand in der Nachbargemeinde, bei dem die Männer feststellten, dass die Schläuche fehlen. So nicht. Dafür sorgt jetzt die Ina. Die rekrutiert kurzerhand auch Frauen in die Feuerwehr. Helga Knollenknacker (Bianca Lauth) und Else Pichler (Nadine Kirsch) sind mit vollem Eifer dabei.

Nachdem aber die schnellen roten Jungs gemerkt haben, dass sie gegen Ina und die Frauen nicht ankommen, schlagen sie ihnen eine Olympiade der Geschlechter vor. Es sollen unter anderem Geschick, Ausdauer, Koordination erprobt werden. Die Frauen gehen darauf ein und man sollte es sich in der Berglandhalle in Gossersweiler-Stein anschauen, wie es mit der Ortfeuerwehr weitergehen wird. Denn die Jungs sind äußerst stark am Glas und die Frauen die unbekannte Kraft.

Als Souffleuse agieren Sandra Riehl und Sigrid Schilling. Die Theatergruppe Guckloch aus Gossersweiler-Stein bringt seit 2006 jedes Jahr ein Stück auf die Bretter der Berglandhalle. Seit 1985 aktiv ist Mitglied Sigrid Schilling, zuerst in der Theatergruppe Waldrohrbach, dann in der Theatergruppe Guckloch.

Info

Die Termine: Freitag, 17. März, 20 Uhr, Samstage, 4., 11., 18. März, jeweils 20 Uhr, Sonntag, 12. März, 16 Uhr.