Nach langer, coronabedingter Pause heißt es für die Theatertruppe der Kultuskapelle Hayna wieder: Vorhang auf! Das Lustspiel „Lauter Spinner“ von Wilhelm Wolpert verspricht, ein Riesenspaß zu werden – auch weil es mit viel Lokalkolorit gewürzt wurde.

Eine bunt gemischte Schauspieltruppe probt zurzeit fleißig in der Mehrzweckhalle ihr neues Stück, das sie am Wochenende zwei Mal aufführen wird. Dass der Spaß trotz konzentrierter Arbeit dabei nicht zu kurz kommt, liegt an der witzigen Textvorlage, die speziell den „Häänemer“ Verhältnissen angepasst wurde. Verantwortlich dafür sind Vera Wingerter als Gesamtleiterin des Projekts und die beiden Regisseurinnen Ute Bonhoefft und Inge Geib.

Die Komödie, die auf einer wahren Begebenheit beruhen soll, passe genau zu ihrer aus acht Schauspielerinnen unddrei Schauspielern bestehenden Gruppe, erzählen die drei Theaterfrauen. Sie haben es ausgesucht, weil es lustig sei und für alle Akteure geeignete Rollen biete. Der Humor, den die vorliegenden Texte beinhalten, wurde noch gesteigert, indem man die Handlung in den örtlichen Gemeinderat und auf den Sportplatz verlegt hat. Dazu wurde die hochdeutsche Vorlage in den Pfälzer Dialekt übertragen. So sprechen mit Ausnahme der drei Insekten alle anderen Schauspieler ein unverfälschtes Pfälzisch in speziell Haynaer Ausprägung.

Ärger über Insektenplage

Zum Inhalt: Sie sind klein, gemein und gefräßig. Und was sich ihnen in den Weg stellt, wird gnadenlos weggeputzt. Die Rede ist von Schwammspinner-Raupen, die einen unstillbaren Hunger haben. Kein Wunder, dass die Tierchen den heimischen Wald um den Sportplatz kahl fressen. Der Bürgermeister und die Gemeinderäte debattieren nun am Ratstisch, wie man der Insektenplage Herr werden und dabei noch Geld in die klamme Gemeindekasse spülen kann.

Den Ortschef spielt Peter Rung, mit 55 Jahren der Senior der Theatertruppe und erfahrener Darsteller von „Grantlern“, wie er selbst seine bisherigen Bühnencharaktere beschreibt. Ein Bürgermeister, der es versteht, alles als Erfolg zu verkaufen, sei das genaue Gegenteil von ihm selbst. Und das mache die Rolle so reizvoll. Das sieht Madeleine Kopf, die Darstellerin der SPD-Gemeinderätin, ganz genauso. Privat habe sie mit Kommunalpolitik nichts am Hut, umso mehr genieße sie es, in diese Rolle hineinzuschlüpfen.

Seitenhiebe auf „Herxemer“ und „Erlebacher“

Vollen Einsatz leistet Vera Wingerter, in deren Händen nicht nur die Produktionsleitung liegt, sondern auch als Gemeinderätin der Grünen mit am Ratstisch sitzt. Und zwar mit Strickzeug in der Hand – manche Klischees sind halt nicht totzukriegen. Den CDU-Gemeinderat spielt Bernd Müller mit viel Herzblut. Am Anfang habe ihm der umfangreiche Text Schwierigkeiten bereitet, doch mittlerweile beherrsche er ihn perfekt. Seine Rolle gefällt ihm sehr gut, denn nichts mache er lieber, als das Publikum zum Lachen zu bringen.

Und dazu gibt es in dem kurzweiligen Stück viel Gelegenheit. Denn nicht nur die Situationskomik und die witzigen Dialoge werden die Haynaer Zuschauer erfreuen, sondern auch die Seitenhiebe auf die „Herxemer“ und „Erlebacher“. Selbstverständlich findet die Dorfspitze in parteiübergreifender Eintracht eine geniale Lösung des Insektenproblems. Dabei kann sie sich auf ein neues wissenschaftliches Forschungsergebnis stützen, das da lautet: „Der gemeine Schwammspinner birgt ein ungeheures Geheimnis in sich. Roh, gekocht oder gebacken verzehrt, bringt er den Haarwuchs und den Hormonspiegel in Schwung.“ Aufgrund dieser Erkenntnis entwickeln die gewitzten Haynaer nun ein Geschäftsmodell, mehr wird an dieser Stelle aber nicht verraten.

Das Ensemble komplettieren: Emelie Hasselwander, Florian Metz, Romy Wingerter und Amelie Riß, dazu die drei 15-jährigen Jungschauspielerinnen Lola Wingerter, Jule Nilles und Alina Müller. Das Bühnenbild stammt von den Akteuren selbst, für die Tontechnik sorgt Max Winstel.

Info

Aufführungen sind am Samstag, 13. April, 19.30 Uhr und tags drauf, 14. April, 18 Uhr, in der Mehrzweckhalle in Hayna. Der Eintritt an der Abendkasse kostet zehn Euro.