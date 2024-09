Das Chawwerusch-Theater feiert in diesem Jahr 40. Geburtstag und veranstaltet deshalb am Samstag, 14. September einen Nachtbummel. Das Theaterfest im Ortskern startet um 19 Uhr und geht bis Mitternacht. An mindestens zehn unterschiedlichen Orten sind Darbietungen von über 13 Künstlergruppen zu sehen. Dabei werden Läden, Schaufenster und Plätze zu kleinen Bühnen. Gastronomie, Ausstellungen und Installationen runden das Programm ab. Zur Eröffnung um 19 Uhr vor dem Rathaus spricht Ortsbürgermeister Sven Koch und das Chawwerusch Ensemble zeigt eine Szene über den geheimnisvollen „Zipferlak“. Im Anschluss werden die Theaterscouts, der Jugendclub der Expedition Chawwerusch, ihr selbstentwickeltes Stück „Wo ist Sam? - Eine fremde Seele ist wie ein dunkler Wald“ zum ersten Mal zeigen und zwar über den Abend verteilt in drei einzelnen Akten. Für Musik sind unter anderem das Percussions-Ensemble SchlagArt Pfalz und die Layers of Voice mit dabei. Unter den Angeboten sind Märchenaufführungen des Hof-Theaters-Tromm. Wer gerne mal auf ein Einrad steigen möchte oder sich schon immer für Jonglage interessiert hat, kann das bei Familie Helm ausprobieren. Ein magisches Erlebnis jenseits des Gewohnten verspricht die Gruppe „Ravigauly“, die mit Hilfe ihrer World Fusion Musik den Theatersaal in einen „Dunkelraum“ verwandelt. Eine Führung durch die Ausstellung „35 Jahre Kunstschule Villa Wieser“ gehört ebenso zum Programm wie die interaktive Führung mit dem Titel „Ein Punkt, ein Strich, eine Note“ um 20.15 Uhr im Museum Herxheim. Gegen 22.30 Uhr wird das große Finale eingeläutet: Bei völliger Dunkelheit verwandelt die italienische Schauspielgruppe „Teatro Due Mondi“ mit ihrem illuminierten Straßentheater auf Stelzen und hinter Masken die Herxheimer Hauptstraße in ein südamerikanisch-mediterranes Fest unter dem Sternenhimmel. Das ausführliche Programm ist ab dem 3. September auf der Homepage des Theaters www.chawwerusch.de zu finden, der Eintritt ist frei.