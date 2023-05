Was mit den Menschen passiert, wenn sie nie genug haben, zählt das Märchen „Vom Fischer und seiner Frau“, was die Theatergruppe Mutabor des Caritas-Förderzentrums St. Laurentius und Paulus in Herxheim nun auf die Bühne des Chawwerusch-Theaters bringt.

„Manntje, Manntje, Timpe Te, Buttje, Buttje in der See, myne Fru de Ilsebill will nich so, as ik wol will.“ Die immer verzweifelter klingende Bitte eines armen Fischers, dem die Habgier seiner Frau Ilsebill zu schaffen macht, klingt allen, die das Märchen kennen, bestimmt noch mit in den Ohren. Und mit diesem Reim ist man gleich wieder mittendrin in der Geschichte, die vor 200 Jahren von Philipp Otto Runge auf Plattdeutsch geschrieben und von den Brüder Grimm in ihre Märchensammlung aufgenommen wurde.

Sie beginnt in einem „Pisspott“, einer kleinen ärmlichen Hüte nahe dem Meer. Dort leben der Fischer und seine Frau. Eines Morgens beißt ein Butt an, der sprechen kann. Er erklärt sich als verwunschener Prinz und bittet um Freiheit, die ihm der Fischer gewährt. So viel Großzügigkeit schmeckt seiner Frau nicht. Als ihr der Fischer von dem Vorfall erzählt, macht es bei ihr Klick und all ihr Denken, Handeln und Streben ist auf Vorteilsnahme ausgerichtet. „Verwunschen. wünschen- Wunsch- ich wünsche mir…“, ruft sie immer lauter und schickt ihren Mann aus, von seinem geretteten Fisch eine Gegenleistung zu erbitten.

Aufführung auf 40 Minuten reduziert

Zuerst soll aus dem Pisspott ein großes Haus werden, dann will sie selbst Königin, Kaiserin, ja sogar Päpstin werden. Und tatsächlich geht alles glatt, bis sie auch noch Gott werden will und alles zuvor Erreichte in sich zusammenbricht. Aber geht bei diesem Aufstieg wirklich alles glatt? Bleibt da nicht was auf der Strecke, das weder die nimmersatte Ilsebill noch ihre stetig wachsende Dienerschaft wahrnimmt? Genau diesen Punkt führt die tolle Aufführung des Theaters Mutabor mit dem intensiven Spiel aller acht Mitwirkenden vor Augen.

In der auf 40 Minuten reduzierten Aufführung wird ins Hier und Heute übertragen, was Machtbesessenheit mit einem Menschen macht. Die Fischersfrau wird (in wechselnder Rollenbesetzung gespielt von Jennifer Ocker, Niki Wolf, Rebecca Denner und Saskia Illig) immer gefühlloser und grausamer zu ihrem Mann (Jochen Kimmel, Julian Jakobs und Robert Mattler). Und so, wie das Meer im Märchen immer wilder wird, wenn der Fisch (Thomas Jacobs) zur Erfüllungen eines Wunsches erscheint, wird in dieser Inszenierung der Gang des Fischers zum Meer von schrecklichen Ereignissen gepflastert.

„In jedem von uns steckt eine Ilsebill“

In einem eindrucksvollen Schattenspiel, dessen Bilder von Christel Matti geschaffen wurden, sieht man die Welt den Bach runtergehen, Müll und radioaktive Abfälle säumen den Weg des Fischers, Rufe von Menschen, die schlecht behandelt werden, dringen an sein Ohr, es herrscht Krieg. Die Welt gerät aus den Fugen, wenn Einzelne die Macht an sich reißen. Das wurde den Schauspielern bewusst, als sie sich vor einem Jahr erstmals mit dem Stück beschäftigten. Und so haben es Gruppenleiter und Regisseur Johannes Trauth und Co-Regisseurin Claudia Olmer auch als Botschaft in die Bühnenfassung integriert.

Die Idee, mehrere Personen in die Haut vom Fischer und seiner Frau schlüpfen zu lassen, soll laut Trauth zum Ausdruck bringen, „dass wohl in jedem von uns eine Ilsebill steckt“, dass wir aber auch alle an den Folgen von Machtmissbrauch leiden. Zum Glück geht diese Erfahrung im Schauspiel noch mal gut aus. Den Beifall mussten sich die Akteure beim Probedurchlauf noch dazu denken. Einen Riesenapplaus konnten sie beim Ende März beim Theaterfestival in Friedrichshafen verbuchen.

Info

Das Stück „Vom Fischer und seiner Frau“ wird vom Theater Mutabor aufgeführt am 14. Mai, 15 Uhr im Chawwerusch-Theater in Herxheim. Buchungsanfragen von Schulen und Einrichtungen unter Telefon 07276 5991 an Vormittagen des 10., 11. und 12. Mai.