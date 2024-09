Die Laienspielgruppe „Die Rebknorze“ des Turnvereins Rhodt sorgt wieder für Unterhaltung auf der Bühne der Turnhalle. „Maskenball am Campingplatz“ heißt die Komödie in drei Akten, die aus der Feder von Beate Irmisch stammt, einer Autorin aus Salmtal in der Eifel. Die Premiere steigt am Samstag, 12. Oktober, um 20 Uhr. Weitere Vorführungen gibt es am 18., 19., 25., 26. und 27. Oktober. Die Aufführungen beginnen freitags und samstags jeweils um 20 Uhr, am Sonntag um 15.30 Uhr. Karten zum Preis von 12 Euro können online unter www.rhodt.de bestellt werden.

Weitere Auskünfte erteilt Nicole Hener unter Telefon 0163 9155292.