In Venningen soll ein Neubaugebiet entstehen. Die Planung dafür läuft seit Jahren. Und sie wird noch länger dauern. Fest steht nur, dass es für die Häuslebauer teurer wird.

Die Gemeinde Venningen möchte wachsen. Sie plant ein Neubaugebiet mit rund 40 Wohneinheiten am östlichen Ortsrand Richtung Altdorf. Der Gemeinderat hat dafür schon vor einigen Jahren einige Hürden genommen.

So hatte sich das Gremium beispielsweise entschieden, die VR-Baulandentwicklungsgesellschaft das rund 32.000 Quadratmeter große Areal erschließen zu lassen. Dies sollte ursprünglich in Zusammenarbeit mit der Pfalzwerke Infrastruktur GmbH geschehen. Doch weil diese sich aus einer strategischen Neuausrichtung aus diesem Projekt verabschiedet hat, bleibt das Projekt in der Hand der gemeinsamen Tochter der VR-Bank Südpfalz und der VR-Bank SÜW-Wasgau. Und die müsse nun abwarten, wann und wie es weitergeht, informiert deren Geschäftsführer Tobias Dollt.

Ortschef: „Mit Eigentümern in Kontakt“

Denn wie die Verbandsgemeinde-Verwaltung in Edenkoben mitteilt, muss wegen archäologischer Fundstellen, die in dem angedachten Baugebiet zu erwarten sind, reagiert werden. „Derzeit steht die Gemeinde mit den Eigentümern hinsichtlich der bei einer Umsetzung des Gebietes notwendigen Ausgrabung in Kontakt“, heißt es auf Anfrage der RHEINPFALZ.

Wie Ortsbürgermeister Jürgen Leibfried berichtet, sind von dem Vorhaben elf Grundstückseigentümer betroffen, bei denen es sich meist um Erbengemeinschaften handelt. Zu dem weiteren Vorgehen gebe es verschiedene Überlegungen. Für die Ausgrabung des Gebietes würden pro Quadratmeter etwa 50 bis 60 Euro anfallen, sagt Leibfried. Dadurch würden unterm Strich Kosten in Höhe von etwa anderthalb Millionen Euro für die bebaubare Fläche anfallen, die dann auf die möglichen Grundstückskäufer beziehungsweise Häuslebauer umgelegt werden würden. Dies würde den Quadratmeterpreis nach oben schrauben. Zudem würden die Untersuchungen die Erschließung des Gebietes womöglich ein halbes Jahr verzögern.

Verschiedene Lösungen denkbar

Denkbar wäre es auch laut Leibfried, die potenziellen Bauplätze so aufzufüllen, dass man einer Ausgrabung möglichst ausweicht. Dann allerdings müsste unter anderem die Straßenplanung angepasst werden, die schon jetzt mehr Zeit gekostet habe, als man ursprünglich angenommen hatte. Auch wegen der optimalen Anbindung an die Kreisstraße 6, die nach Altdorf oder zur A65 und Edenkoben führt.

Die nächsten Schritte werden mit dem Planungsbüro abgestimmt, informiert der Ortsbürgermeister. Solange wird die VR-Baulandentwicklungsgesellschaft abwarten, deren Geschäftsführer Dollt nach eigener Aussage in der Region schon ähnliche Fälle erlebt hat, die ein Bauprojekt verzögern.