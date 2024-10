Überall in der Pfalz gibt es Teufelssagen und Teufelsorte. Finden Sie auf unserer interaktiven Karte heraus, welche Sagen wir in Ihrer Umgebung gefunden haben.

Viele teuflische Orte im Donnersbergkreis

Rund um Kirchheimbolanden finden sich gleich mehrere Teufelsorte bei Bisterscheid, Schweisweiler, Rußmühlerhof und Gehrweiler, sowie die Teufelssage vom Donnersberg. Zum Artikel über die Teufelssagen rund um den Donnersberg.

Im Landkreis Kusel kämpfte der Teufel gegen Christen

Aus Lauterecken ist eine Teufelssage überliefert und südlich vom Becherbach liegt der Teufelsaltar. https://rheinpfalz.de/_arid,5046917

Im Landkreis Kaiserslautern erzählte man sich oft Teufelssagen

Die Roten Teufel sind eine Klasse für sich. https://rheinpfalz.de/_arid,5046918 Dass es aber auch in Kindsbach, Fockenberg-Limbach und Hochspeyer, sowie in Frankenstein und Frankelbach teuflisch zuging, berichtet ein anderer Artikel. https://rheinpfalz.de/_arid,5046920 Zuletzt ein Abstecher in die faszinierende Sage der „Teufelsritsch“ in Neuhemsbach. https://rheinpfalz.de/_arid,5046921

Bewegte Teufelssagen aus der Landkreis Südwestpfalz

Rund um Zweibrücken finden sich Sagen aus Großbundenbach, aber auch Teufelsorte aus Reifenberg und Käshofen. https://rheinpfalz.de/_arid,5046922 Bei Pirmasens liegen Hinterweidenthal und Gersbach mit sagenhafter Teufelsmystik. https://rheinpfalz.de/_arid,5046923 Im Süden des Landkreises schließlich nehmen uns Teufelssagen aus Ludwigswinkel und Erlenbach mit in eine Welt unmöglicher Liebe und einer teuflischen Weihnacht. https://rheinpfalz.de/_arid,5046924 Aus Darstein ist ein missglückter Kirchenbau bekannt. https://rheinpfalz.de/arid,5046910

Landkreis Südliche Weinstraße und Stadt Landau

Der Teufelsberg bei Burrweiler hat seinen eigenen Artikel verdient. Teufelsorte sind aus Gossersweiler-Stein und dem Taubensuhl bekannt.https://rheinpfalz.de/arid,5046910 In der Rheinebene berichten wir über Teufelssagen und -orte aus Billigheim, Büchelberg, Neupotz und Gommersheim, die im Landkreis Germersheim liegen. https://rheinpfalz.de/arid,5046911

Spannende Sagen aus Speyer, Ludwigshafen und Mannheim

Aus Speyer sind gleich zwei teuflische Sagen überliefert. https://rheinpfalz.de/arid,5046912 Auch Ludwigshafen Mundenheim und die Stadt Mannheim haben Teufelsgeschichten zu bieten. https://rheinpfalz.de/arid,5046913

Wichtigste Teufelssage der Pfalz in Landkreis Neustadt

Die wohl berühmteste Pfälzer Teufelssage stammt vom Schloss Hambach aus Neustadt, doch daneben gibt es noch eine Sage aus Lambrecht und die Teufelskehl bei Totenkopf. https://rheinpfalz.de/arid,5046914

Im Landkreis Bad Dürkheim gründet der Teufel Städte

Der Teufelsstein über dem Kloster Limburg und die Teufelsbank finden sich im näheren Umland der Stadt Bad Dürkheim. https://rheinpfalz.de/arid,5046915 Weiter nördlich, aus Kirchheim an der Weinstraße, Carlsberg und Neuleiningen sind eine ganze Reihe lustiger Geschichten bekannt. https://rheinpfalz.de/arid,5046916