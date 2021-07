Mit in Kraft treten der 24. Corona-Verordnung am 2. Juli sind Schnelltests für die Innengastronomie wie auch für Museen, Kinos, Theater und ähnliche Einrichtungen nicht mehr notwendig. Damit sinkt die Nachfrage nach Schnelltests mit elektronischem Nachweis. Die Verbandsgemeindeverwaltung hat zusammen mit der Edith-Stein-Fachklinik reagiert und gemeinsam vereinbart, die Testungen im Haus des Gastes bis auf Weiteres einzustellen.

Für eventuelle Testungen zu einem späteren Zeitpunkt wird die gesamte Logistik sowie das Equipment vorgehalten, sodass eine kurzfristige erneute Inbetriebnahme möglich bleibt, teilt die Verbandsgemeinde-Verwaltung mit. Am 16. März wurde die Corona-Teststation in der Schlossgasse 3 im Rahmen des Projekts „Testen für Alle“ in Bad Bergzabern eröffnet.

Am 26. April erweiterte die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern ihr Testangebot in Zusammenarbeit mit der Edith-Stein-Klinik mit einer weiteren kommunalen Teststation im Haus des Gastes. Insgesamt wurden bisher 7729 Testungen im Haus des Gastes und 4100 Testungen in der Schlossgasse durchgeführt. Nun sind die Zahlen der benötigten Tests so stark gesunken, dass ein Betreiben von zwei kommunalen Teststationen momentan nicht notwendig ist.

Edith-Stein-Fachklinik wieder im Regelbetrieb

„Im April waren die Schnelltests kommunaler Testzentren mit elektronischem Nachweis äußerst gefragt, entsprechend hoch waren die Anmeldungen und die Wartelisten lang. Innerhalb weniger Wochen hat sich dieses Bild stark gewandelt. Die Nachfrage nach Schnelltests ist gesunken und wird weiter sinken, einerseits durch die Anzahl der Geimpften, andererseits waren neue Regelungen seitens des Landes für die kommenden Wochen zu berücksichtigen. Daher haben wir uns gemeinsam mit den Verantwortlichen der Edith-Stein-Fachklinik aktiv dazu entschieden, die Testungen im Haus des Gastes zunächst einzustellen. Wir wissen aber um die Brisanz, die die neuen Mutationen mit sich bringen und schließen daher eine erneute Öffnung im Herbst/Winter dieses Jahres nicht aus“, so Martin Engelhard, erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern und verantwortlich für die Teststationen der Verbandsgemeinde.

Die Edith-Stein-Fachklinik kann nun ihren Regelbetrieb ohne Einschränkungen aufnehmen und benötigt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Teststation unterstützt haben, künftig wieder hausintern. „Wir können aktuell ganz klar einen Rückgang der Testnachfrage verzeichnen. Zudem freuen wir uns, unser umfangreiches Therapieangebot der Klinik wieder in vollem Umfang anbieten zu können. Das bedeutet, dass unsere Behandlungskapazitäten entsprechend ausgelastet sind,“ erklärt Heiko Nebert, der kaufmännische Direktor der Edith-Stein-Fachklinik.

DRK hilft bei Teststation in Schlossgasse

In den vergangenen Monaten hatte die Edith-Stein-Fachklinik nicht nur mit Mitarbeitern, sondern auch mit Fachwissen die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern in der Schnelltest-Station im Haus des Gastes unterstützt. Die Zusammenarbeit mit der Fachklinik und auch mit dem Ortsverein Bad Bergzabern de Deutschen Roten Kreuzes, das die Teststation in der Schlossgasse von Beginn an professionell begleitet hat, verläuft reibungslos.

„Wir freuen uns sehr über diese beiden Kooperationen und bedanken uns im Namen der Verbandsgemeinde wie auch im Namen unserer Bürgerinnen und Bürger für die Hilfestellung, die wir von beiden Einrichtungen erhalten haben. In kürzester Zeit mussten diese Teststationen geschaffen werden, dabei ist es umso wichtiger einen kompetenten Partner an seiner Seite zu wissen“, sagt Hermann Bohrer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde. „Die Edith-Stein-Fachklinik steht mit ihrer kompetenten medizinischen Betreuung und Pflege seit Jahrzehnten für qualitative Gesundheitsarbeit im klinischen Bereich in unserer Region. Unser Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Klinik, die dieses Projekt unterstützt haben. Ganz besonders möchte ich mich auch bei allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern bedanken, die mit ihrem Engagement zu diesem Gemeinschaftsprojekt beigetragen“, so Bohrer.

