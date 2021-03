Auch in der Verbandsgemeinde Maikammer hat ein Testzentrum seinen Betrieb aufgenommen und die ersten Erfahrungen sind positiv. Das teilt die Verbandsgemeindeverwaltung mit. Die Teststation im Bürgerhaus (Marktstraße 8) wird mit Hilfe von ehrenamtlichen Kräften betrieben. Am ersten Testtag seien knapp 40 Bürger getestet worden, alle Ergebnisse seien negativ gewesen. Längere Wartezeiten seien nicht entstanden. Die Verwaltung weist darauf hin, dass nur Menschen getestet werden können, die keine Krankheitssymptome haben. Die Öffnungszeiten: montags und mittwochs, 17 bis 20 Uhr, samstags, 10 bis 13 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig, der Personalausweis (oder die Identitätskarte eines anderen Landes) soll vorgelegt werden. Weitere Testmöglichkeiten in der Verbandsgemeinde Maikammer:

Praxis Dr. Dieter Schneegans in St. Martin, Ärztegemeinschaft Maikammer. Weitere Info auf der Homepage. Schlagwörter Maikammer