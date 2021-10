Mitte Januar wird in Großfischlingen ein neuer Ortschef gewählt. Der Gemeinderat hat die Wahl auf den 16. Januar 2022 gelegt. Eine mögliche Stichwahl nwäre am 30. Januar. Die Wahl ist auf diese beiden Tage gelegt worden, weil dann auch für den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Edenkoben gestimmt wird beziehungsweise Kandidaten sich in einer möglichen Stichwahl gegenüberstehen. Wahlvorschläge können in Großfischlingen bis 29. November eingereicht werden. Der bisherige Ortschef Daniel Köbler war Anfang September aus privaten Gründen vorzeitig von seinem Amt zurücktreten. Der erste Beigeordnete Michael Diehl führt vorübergehend die Geschichte in der Gemeinde. Derzeit gibt es keinen Kandidaten für das Amt des Ortsbürgermeisters. Wobei der Aufruf zur Bewerbung laut Diehl erst Ende Oktober über das Amtsblatt erfolgt.