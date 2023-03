Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Mittwoch ist sogenannter kontaktarmer Urlaub möglich. Für viele Hotelbetreiber in St. Martin oder Maikammer ist das jedoch keine Option. Sie starten Anfang Juni wieder in den Betrieb. Denn die Situation im Kreis Südliche Weinstraße ist anders als im Kreis Bad Dürkheim oder in Neustadt.

„Wenn die Zahlen so bleiben, öffnen wir unser Hotel wieder zum zweiten Juni“, sagt Romeo Schanninger, Besitzer des Hotel Dalberg in St. Martin. Das ist eine Absage an den mittlerweile