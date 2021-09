In Großfischlingen stehen neuerdings vier Geschwindigkeitsmessgeräte. Zwei Anzeigetafeln hat die Gemeinde von den Pfalzwerken geliehen, zwei hat sie selbst angeschafft. Sie wurden in der Hauptstraße, in der Friedhofstraße und in der Oberstraße aufgestellt. Seitdem in Edesheim die Ortsdurchfahrt wegen Straßenarbeiten gesperrt ist, gilt im gesamten Ort Tempo 30. Um die Sicherheit für Fußgänger zu erhöhen, sollen zusätzlich zwei Ampeln in Höhe des Dorfgemeinschaftshaus aufgestellt werden. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer hat die Installation der Anlage zugesagt.