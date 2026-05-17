Am Freitagvormittag überwachte die Polizeiinspektion Bad Bergzabern an mehreren Orten die Einhaltung des Tempolimits.In der Zeit von 7.20 bis 8.20 Uhr wurden auf der B48 am Ortseingang Waldrohrbach aus Richtung Waldhambach kommend 90 Fahrzeuge kontrolliert. Die Beamten erwischten fünf Verkehrsteilnehmer, die schneller als die erlaubten 50 Stundenkilometer unterwegs waren. Der schnellste – ein Busfahrer – hatte 78 Sachen drauf.

Zwischen 11.25 und 12.30 Uhr überwachte die Polizei den Verkehr in Gossersweiler im Bereich des Fußgängerüberwegs zur Grundschule an der L494. An dieser Stelle gilt ebenfalls Tempo 50. 50 Fahrzeuge wurden laut Polizei überprüft und dabei elf Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 70 Stundenkilometer.