In vielen Gemeinden wird innerorts gerast. Auch in Hergersweiler, trotz eines vor vielen Jahren hart erkämpften Fahrbahnteilers am Ortsausgang Richtung Winden. „Die Leute fahren drumherum und geben dann Gas. Die wenigsten halten sich an die 50-Stundenkilometer-Begrenzung“, so Ortsbürgermeister Helmut Heib. Deswegen hat der Gemeinderat jetzt beschlossen, eine Tempo-Messanlage zum Preis von rund 2200 Euro anzuschaffen.