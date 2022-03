In Kürze wird es in Kirrweiler keine Ausnahmen mehr bei der Tempobeschränkung in den Seitenstraßen des Ortskerns geben. Galt bisher in Teilen der Hauptstraße und Nebenstraßen bereits Tempo 30, so werden nun auch Kirch- und Schloßstraße und die Neugasse einbezogen.

Dies sei zum Schutz von Fußgängern und Radfahrern wünschenswert und trotz der Enge der Gassen nötig, da es trotz der beengten Verhältnisse immer wieder Fahrer gebe, die zu schnell unterwegs seien, so Ortsbürgermeister Rolf Metzger (Bürgerliste). Ein „Schilderwald“ werde dadurch nicht entstehen. Die Zonenschilder sollen an der Hauptverkehrsstraße angebracht werden, man müsse so lediglich drei neue Schilder stellen, um den „Ringverkehr“ einheitlich zu regeln. Außerdem sollen die neuen 30er-Zonen auf den Straßen aufgezeichnet werden. Es werde überlegt, den Bereich der Tempobeschränkung entlang der Hauptverkehrsstraße ebenfalls auszuweiten, erklärte Metzger.