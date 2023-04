Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Kurzem gilt in der Weinstraße in Albersweiler auf einem etwa 400 Meter langen Abschnitt von der Ortsmitte Richtung St. Johann Tempo 30. Das freut die Ortsgemeinde. Aber eigentlich hätte sie sich noch mehr Verkehrsberuhigung gewünscht. Warum hat das nicht geklappt?

Seit Mitte Juli stehen die Tempo-30-Schilder in der Weinstraße – von der Einmündung in die Hauptstraße bis zur Höhe Hausnummer 44, also etwa auf einer Länge von 200 Metern